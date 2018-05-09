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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.05.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Öğrencilerden ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ etkinliği

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Öğrencilerden ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ etkinliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencileri ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kuruculuğunu Fransa'nın Saint Denis kentindeki Jean Baptiste Bossard Okulu ile Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulu'nun yaptığı Ulusal ve Uluslarası ‘Okumak Yaşamaktır’ projesinde, Türkiye'den 81 il ve 17 Avrupa ülkesinden okullar yer alıyor.

Projede Kars'ı temsil eden Sarıkamış ilçesindeki Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencileri de kentin çeşitli tarihi ve turistik mekanlarında okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, projeye ilgili, Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencilerinin, tarihi, turistik ve doğal alanlarda kitap okuyarak Kars'ı ulusal ve uluslararası platformda tanıtmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Karabağ, projede emeği geçen ve destek verenlere teşekkür ederek, "Bilinçli bir toplum oluşmasında okumanın önemini anlatmak, farklı illerin, farklı ülkelerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini kitap okuyarak tanıtmanın her açıdan büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra bu tür projelerimiz artarak devam edecek" dedi.

Öğrencilerden ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ etkinliği

Proje koordinatörü Uzungazi Köyü İlkokulu Müdürü Gülşen Kılıç da projenin 6-11 yaş grubunu kapsadığını, her il ve ülkedeki okulların oluşturdukları sloganla tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlarda kitap okuma etkinliği yaptığını anlattı.

Kılıç, projenin amacının kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek, her okulun kendi bölgesini tanıtarak dünyaya mesaj vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kars Sarıkamış Uzungazi Köyü İlkokulu sloganını 'Okumadığın gün karanlıktasın' olarak belirlendi. Çekimlerini ve kitap okuma etkinliğini Kars Ani Örenyeri, Kars Kalesi, 12 Havariler Kilisesi, Fethiye Cami, Sarıkamış Katerina Köşkü, Sarıkamış Şehitliği, Cer Atölyeleri ve Sarıçam Ormanlarında yaptı. Bu proje kapsamında ayrıca Kars ili ve Sarıkamış ilçesinin doğal, kültürel, tarihi mekanları en güzel şekilde uluslararası platformda tanıtılacak."

Uzungazi Köyü öğrencileri, proje koordinatörü Gülşen Kılıç ile projeyi tanıtmak için Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karaman ve Şehit Taner Baran YİBO Okul Müdürü Kasım Çakır'ı makamlarında ziyaret etti.

Türkiye'den ve Avrupa ülkelerinden projede yer alan okulların yaptıkları etkinliklerde çekilen fotoğraflar bir havuzda toplanıp daha sonra bunlarla sergi açılacak.

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