Öğrencilerden ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ etkinliği
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencileri ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında ‘Okumadığın Gün Karanlıktasın’ sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.
Kuruculuğunu Fransa'nın Saint Denis kentindeki Jean Baptiste Bossard Okulu ile Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulu'nun yaptığı Ulusal ve Uluslarası ‘Okumak Yaşamaktır’ projesinde, Türkiye'den 81 il ve 17 Avrupa ülkesinden okullar yer alıyor.
Projede Kars'ı temsil eden Sarıkamış ilçesindeki Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencileri de kentin çeşitli tarihi ve turistik mekanlarında okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, projeye ilgili, Uzungazi Köyü İlkokulu öğrencilerinin, tarihi, turistik ve doğal alanlarda kitap okuyarak Kars'ı ulusal ve uluslararası platformda tanıtmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Karabağ, projede emeği geçen ve destek verenlere teşekkür ederek, "Bilinçli bir toplum oluşmasında okumanın önemini anlatmak, farklı illerin, farklı ülkelerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini kitap okuyarak tanıtmanın her açıdan büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra bu tür projelerimiz artarak devam edecek" dedi.
Proje koordinatörü Uzungazi Köyü İlkokulu Müdürü Gülşen Kılıç da projenin 6-11 yaş grubunu kapsadığını, her il ve ülkedeki okulların oluşturdukları sloganla tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlarda kitap okuma etkinliği yaptığını anlattı.
Kılıç, projenin amacının kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek, her okulun kendi bölgesini tanıtarak dünyaya mesaj vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kars Sarıkamış Uzungazi Köyü İlkokulu sloganını 'Okumadığın gün karanlıktasın' olarak belirlendi. Çekimlerini ve kitap okuma etkinliğini Kars Ani Örenyeri, Kars Kalesi, 12 Havariler Kilisesi, Fethiye Cami, Sarıkamış Katerina Köşkü, Sarıkamış Şehitliği, Cer Atölyeleri ve Sarıçam Ormanlarında yaptı. Bu proje kapsamında ayrıca Kars ili ve Sarıkamış ilçesinin doğal, kültürel, tarihi mekanları en güzel şekilde uluslararası platformda tanıtılacak."
Uzungazi Köyü öğrencileri, proje koordinatörü Gülşen Kılıç ile projeyi tanıtmak için Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karaman ve Şehit Taner Baran YİBO Okul Müdürü Kasım Çakır'ı makamlarında ziyaret etti.
Türkiye'den ve Avrupa ülkelerinden projede yer alan okulların yaptıkları etkinliklerde çekilen fotoğraflar bir havuzda toplanıp daha sonra bunlarla sergi açılacak.
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