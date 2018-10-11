Öğrencilerden kutu toplayan robot

11 Ekim 2018 - 16:46:43 İHA

Maltepe Fen Lisesi öğrencileri, ellerindeki imkânları kullanarak kutu toplayan robot icat etti. Üç farklı görev yapabilen robot, diğer robotlarla birlikte çalışabiliyor.

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‘Bilim Ağacı’ bilim şenliği başladı. Şenliğin en dikkat çekici tasarımı, kutu toplayan robot oldu. İstanbul Teknik, Özyeğin, Balıkesir, Selçuk, Muğla Sıtkı Kocaman, Yıldız Teknik üniversitelerinin akademisyenleri, çeşitli özel okul öğretmenleri ve öğrencileriyle işbirliği gerçekleşen Maltepe Fen Lisesi Bilim Şenliği’nde teknoloji ürünleri sergilendi. Atölyelerin bulunduğu şenlikte teknoloji, eğitim bilimleri, doğa bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında çalışmalar, seminerler, etkileşimli gösteriler yer aldı. Şenliğin en dikkat çekeni ise robotlar oldu.

Kutu toplayan robot hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aslı Çakmak, “Bu robotu yarışmalara katılmak üzere yaptık. Türkiye’de düzenlenen yarışmaya katılacağız. Türkiye’den 64 takım, dünyadan 3 bin 300 üzerinde takım katılıyor bu yarışmaya. Ülkeler arası prestijli bir yarışma bizde fen lisesi olmamıza rağmen böyle bir robot yapmayı başardık. Bağışlarla sponsorlarımızla birlikte bu robotu yapmayı başardık. Robotun yarışmadan bir görevi var. Kutuları taşıyacak” dedi.

Yaptıkları robotla yarışmalara katılacaklarını belirten fen lisesi son sınıf öğrencisi Enes Topçu, “Robotu, yarışmalara katılmak için yaptık. Küp taşıma, diğer robotlarla da işbirliği içinde çalışma görevleri gibi farklı farklı işlemler yapabiliyor. Robotu iki haftalık bir süreçte yaptık. Şuan tam bitmese de yarışmanın basit görevini yapabiliyor” diye konuştu.