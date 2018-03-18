Öğrencilerden işaret diliyle Çanakkale Türküsü

Uşak’taki Bir Eylül İlkokulu’nun 2-F sınıfı öğrencileri Bahadır Tatlıöz’ün seslendirdiği ‘Çanakkale Türküsü’ne işaret diliyle bir video hazırladı. Sınıf öğretmeni İlker Akgül’ün girişimiyle hazırlanan projeye Tatlıöz’ün yanı sıra İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Aysun Akgül de destek verdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen video çekimlerini ise Gökhan Fırat ve Yiğit Eken üstlendi. Çekimler Çanakkale Anıtları’nda ve İstanbul’da yapıldı.