Öğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'
GeriEğitim Öğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Öğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'

ÜSTÜN zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerle yapılan araştırmaya göre, yabancı kökenli sözcükler Türkçe karşılıklarının yerine daha çok tercih ediliyor.

Öğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sibel Selçuk’un 12-14 yaş arası 48 öğrenciyle yaptığı çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hakemli dergisi ‘Milli Eğitim’in özel sayısında yer aldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin, yabancı kökenli sözcükleri Türkçe karşılıklarının yerine daha çok tercih ettikleri görüldü. Yabancı-Türkçe sözcüklerin tercih edilmesi oranlarına göre, öğrencilerin sadece 8’i ‘güle güle’ kelimesini kullanırken 40’ı ‘bye bye’ demeyi tercih ediyor. 47’si ‘full’ kelimesini kullanırken, 1’i ‘tam’ diyor.

Bu durumun sebebi sorgulandığında öğrenciler, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullandıklarında arkadaşları tarafından anlaşılmadıklarını belirtiyor. Bazı öğrenciler, yabancı sözcükleri kullanmanın ‘daha havalı’ olduğunu söylüyor. Öğrencilerin yüzde 84’ü yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe içerisinde kullanımını doğal karşılıyor. Yazışırken yazım-noktalama kurallarına dikkat edip-etmemeleri sorulduğunda ise yüzde 92’si büyükleriyle yazışırken buna özen gösterdiklerini söylüyor ancak arkadaşlarıyla yazışırken bu oran yüzde 8’e düşüyor.

‘ROL MODELLER İYİ ÖRNEK OLMALI’
Araştırmayı değerlendiren öğretmen Selçuk, “Türkçe’nin daha doğru, bilinçli ve güzel kullanımı için katılımcı öğrencilerin önerilerinin başında, medya ve rol modellerin dilinin iyileştirilmesi ve ezberci eğitimden uzaklaşılması geliyor” dedi.

Öğrencilerden güle güle yerine bye bye

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

DGS için ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı

Gelecek, kişiliğe uygun mesleklerde

Tekstil mühendisliğini seçenlere asgari ücret kadar burs

Liseliler, çalışmalarını uzmanlara sundu