Öğrencilerden güle güle yerine 'bye bye'
ÜSTÜN zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerle yapılan araştırmaya göre, yabancı kökenli sözcükler Türkçe karşılıklarının yerine daha çok tercih ediliyor.
İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi’nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sibel Selçuk’un 12-14 yaş arası 48 öğrenciyle yaptığı çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hakemli dergisi ‘Milli Eğitim’in özel sayısında yer aldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin, yabancı kökenli sözcükleri Türkçe karşılıklarının yerine daha çok tercih ettikleri görüldü. Yabancı-Türkçe sözcüklerin tercih edilmesi oranlarına göre, öğrencilerin sadece 8’i ‘güle güle’ kelimesini kullanırken 40’ı ‘bye bye’ demeyi tercih ediyor. 47’si ‘full’ kelimesini kullanırken, 1’i ‘tam’ diyor.
Bu durumun sebebi sorgulandığında öğrenciler, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullandıklarında arkadaşları tarafından anlaşılmadıklarını belirtiyor. Bazı öğrenciler, yabancı sözcükleri kullanmanın ‘daha havalı’ olduğunu söylüyor. Öğrencilerin yüzde 84’ü yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe içerisinde kullanımını doğal karşılıyor. Yazışırken yazım-noktalama kurallarına dikkat edip-etmemeleri sorulduğunda ise yüzde 92’si büyükleriyle yazışırken buna özen gösterdiklerini söylüyor ancak arkadaşlarıyla yazışırken bu oran yüzde 8’e düşüyor.
‘ROL MODELLER İYİ ÖRNEK OLMALI’
Araştırmayı değerlendiren öğretmen Selçuk, “Türkçe’nin daha doğru, bilinçli ve güzel kullanımı için katılımcı öğrencilerin önerilerinin başında, medya ve rol modellerin dilinin iyileştirilmesi ve ezberci eğitimden uzaklaşılması geliyor” dedi.
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