Öğrencilerden ‘engel tanımayan’ sergi
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden ‘#besterasmusmemories’ etiketiyle düzenlediği fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışma sonrası toplam 20 eser seçildi. ‘Erişilebilir Fotoğraf Sergisi’nde görme engelliler de düşünüldü. Fotoğraflara eklenen QR kodlar sayesinde görme engelliler, fotoğrafları ‘hissetti’. Fotoğrafların tasviri, öğrenciler tarafından yapıldı.
İlki 2017 yılında düzenlenen ‘Erasmusdays Avrupa Festivali’nin ikincisi 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle 12-13 Ekim’de gerçekleşti. Altınbaş Üniversitesi Erasmus+ Kulübü, etkinlikler kapsamında ‘Erişilebilir Fotoğraf Sergisi’ projesini geliştirdi. Yarışmayı tasarlarken ‘Erasmus’ tecrübesinin en güzel çıktılarının fotoğraflar olduğu düşüncesinden yola çıktıklarını söyleyen Erasmus+ Kulübü Başkanı İlayda Şanda, “Yarışmayı #besterasmusmemories etiketiyle Instagram üzerinden yaptık. Erasmus tecrübesi yaşayan pek çok kişiyle iletişime geçerek, onların Erasmus’a dair en güzel anlarını, duygularını en içten ve güzel anlatan kısa metinlerle bize iletmelerini istedik” dedi.
‘AMACIMIZ FOTOĞRAFLARI HİSSETMELERİNİ SAĞLAMAK’
Amaçlarının sadece bir fotoğraf sergisi açmak olmadığını, bunun yanında bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Şanda, şöyle devam etti:
“Erasmus engel tanımayan bir oluşum. Çeşitli engelleri olan insanlar da katılabiliyor. Biz de istedik ki görme engelliler fotoğraflarımızı göremese de dinleyebilsin. Bu noktada teknolojiden faydalanıp QR kod kullandık. Kulüpteki arkadaşlarımızla birlikte metinleri yazdık, seslendirdik. Kuru metinler yazmak istemedik. O fotoğraflara baktığımızda ne hissediyorsak karşı tarafa da bu heyecanı ve duyguyu geçirmek istedik. Fotoğraf uçurum ya da deniz kenarındaysa, rüzgârlı bir anda çekilmişse, rengârenk çiçekler varsa, göremeyen kişilere de bunları hissettirmeyi amaçladık. Sonuçta yerli ve yabancı katılımcıların fotoğraflarından seçtiklerimizle sergimizi açtık.”
Önümüzdeki sene sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşüp, beraber harekete geçerek daha geniş kitlelere ulaşmak istediklerini söyleyen Şanda, “Erasmus’u en kısa ve net şekilde ‘kişisel gelişim’ olarak ifade edebilirim. İçinizde daha önce fark etmediğiniz gücü ve kapasiteyi ortaya çıkarıyor. Şu yaşlarda başımıza gelebilecek en güzel şey, tüm öğrencilere tavsiye ediyorum” dedi.
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