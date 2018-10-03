Öğrencilerden dolmuş ücretlerine tepki
Iğdır Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, kent merkezi ile Iğdır Üniversitesi arasında çalışan dolmuş fiyatlarına zam yapılması ve barınma sorununu protesto etti.
Üniversiteliler, dolmuş fiyatlarının yükseltilmesi ve barınma sorununa tepki gösterdi. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen Iğdır Üniversitesi öğrencileri adına, Iğdır Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrencilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Serdar Öztürk, açıklamada bulundu.
Öztürk, "Iğdır Üniversitesi öğrencileri olarak yetkililerin bu konuya hassasiyet göstereceğine ve bu duruma son vereceğine inancımız tam. İlgili makamlardan çeşitli taleplerimiz var. Iğdır Belediyesi’nin üniversite kampüsüne belediye araçlarıyla ulaşım sağlamasını, kampüs yol ücretlerinin 1.5 TL olarak sabit tutulmasını, şoförlerin yüksek sesle müzik dinlememesi, sigara içmemesini, öğrenci arkadaşlarımıza karşı kaba ve saygısız tutumlarda bulunmamasını, şoförlerin kendilerine çekidüzen vermesini, aksi takdirde cezai işlem uygulanmasını ve araçların saat uygulamasında düzenleme yapılmasını talep ediyoruz" dedi.
Basın açıklaması sırasında ‘Öğrenci sömürgesine dur de’ ve ‘Zama, ranta boyun eğme. Milyoner değil, öğrenciyiz’ yazılı pankartlar açıldı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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