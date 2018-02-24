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    Öğrencilerden çatallı-bıçaklı ‘zam’ protestosu

    DHA
    24.02.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Yemekhanesi’nde, yemeklere yapılan zamlar öğrencilerin tepkisini çekti. Yemeğe gelen öğrenciler, yemekhanede çatal ve bıçaklarını masaya vurarak zamları protesto etti.

    Yemeğine gelen öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi Merkez Yemekhanesi’nde yemeklere yapılan zamları protesto etti. Bir grup öğrenci tarafından organize edilen yemek zammı protestosunda üniversiteliler, yemekhanede yemek yerken çatal ve bıçakları masalara vurarak zammın geri çekilmesini istedi.

    Öğrencilerden çatallı-bıçaklı ‘zam’ protestosuÖğrenciler, "Kampüs içindeki kafelerin dışarıdaki piyasa koşullarında fiyatlandırma yapan, kafelerle aynı fiyatlara değil, onlara alternatif oluşturacak fiyatlara sahip olması gerekir. Müşteri değil öğrenciyiz. Zamlar geri çekilsin" diyerek, tepkilerini gösterdi.

    Yapılan zamlar nedeniyle bir grup öğrenci PAÜ Rektörlüğü’yle görüştü. Öğrenciler yapılan görüşme sonrası, "Rektörlük tarafından 30 iş günü içerisinde geri dönüş yapılacak. Bu işin takipçisi olacağız, bir kez daha söylüyoruz ki, müşteri değil öğrenciyiz. Demokratik hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Yemekhanede yeni zamma göre yemekler 2 TL’den, 2.5 TL’ye çıkartılırken, PAÜ’ye ait kampüs içindeki Ay Kafe’de ise çay 50 kuruştan 75 kuruşa, kahve 1 TL’den 1,25 TL’ye, köfte ve döner ise 4,5 TL’den 6 TL’ye yükseltildi.

    Etiketler: Pamukkale Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Yemekhane , Zam , Protesto
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