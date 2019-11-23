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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:/

Öğrencilerden 104 yaşındaki emekli öğretmene ziyaret

Gönen Öğretmenim Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden ikisi ,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz'la beraber ilçede yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez'i ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğrencilerden 104 yaşındaki emekli öğretmene ziyaret
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Gönen Öğretmenim Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden Arda Yatak ve Asya Çelik, Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz'la birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez'i ziyaret ederek sürpriz yaptı. Kurtuluş Mahallesi'ne gelen Yılmaz ve öğrencilere Öğretmenim Orta Okulu Müdürü Fikret Ütnü ile okulun öğretmenlerinden Özlem Yatak, çiçek ve çikolatayla Gazez'in evine gelerek ziyaret etti. Gazez'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yılmaz ve öğrenciler, burada bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olan Gazez, öğrencilere sarılarak öptü.

Gönen'de 1915 yılında doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Gazez, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 1932 yılında Atatürk'le olan anısını anlatan Gazez, şöyle konuştu:
"Atatürk Balıkesir'e geldi ve bizim okulumuzu ziyaret edeceği söylendi. O günü hatırladığım için çok heyecanlanıyorum. Atatürk sınıfımıza girdi, bize baktı, 'Günaydın çocuklar' dedi. Biz de o anda ders olarak mercekleri inceliyorduk, tahtada çizili şekiller vardı. Bir arkadaşımızı derse kaldırdı ve yanıma gelerek elini masamın üzerine koydu. Ben artık dersle ilgilenemedim. Elini öpmek istedim, öpemedim. O ele büyülendim. Atatürk'ün arkasında içeriye dört tane paşa girdi. O eli öpemediğim için hala hüzünleniyorum. Eğer bir heykeltraş olsaydım o elin heykelini yapardım. Sonra Balıkesir'de tören yapıldı ve bütün Balıkesirliler meydanda toplandı. Atatürk belediyenin balkonundan halka hitaben konuştu. Ben yolun karşısındaki evin balkonundan Atatürk'ü seyrettim.

Daha sonra Bursa Öğretmen Okulu öğrencisiyken okulun izcisi olarak Ankara'ya gittim. Stadyumda Atatürk, üstü açık bir arabayla önümüzden geçti, elimi uzatsam tokalaşabileceğim, o kadar yakın. Bizleri selamladı. Alkışlar içinde yukarıya doğru çıktı. Stadyumda Atatürk, cumhuriyetin 10'uncu yıl dönümü nutkunu ayakta okudu. En sonunda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' dedi. Yer yerinden oynadı, alkışlar durmadı."

'KIYMET ÖĞRETMEN GERÇEKTEN GÖNEN İÇİN BİR KIYMET'
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz ise Gazez'in cumhuriyetin kuruluşundan bugüne her kutlamasına katılan nadir insanlardan biri olduğunu anlatarak, şunları söyledi:
"Kıymet öğretmen gerçekten Gönen için bir kıymet. Bizim bütün programlarımıza katılıyor. Bizi bazen davet eder, beraber sohbet ederiz. Biz kendisini çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız en son yaşlılar haftasında onu Ankara'ya davet etti. Kendisi de çok mutlu oldu. Yine bir davet bekliyor."

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