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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.09.2019 - 15:46, Son Güncelleme:/

Öğrenciler zeka oyunlarında ter dökecek

Türkiye Zeka Vakfı’nın ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’ başvuruları devam ediyor. MEB ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen yarışmada son başvuru tarihi 11 Ekim. Şampiyonanın il finalleri 19 Ekim’de internet üzerinden yapılacak. Bölge finallerinin ardından 21 Aralık’ta Ankara'da yapılacak şampiyona, yazılı final sınavı ve ödül töreniyle sona erecek.

Öğrenciler zeka oyunlarında ter dökecek
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Türkiye Zeka Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlediği ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda son başvuru tarihi 11 Ekim olarak açıklandı. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, vakfın bir ilke imza atarak yıllardır düzenlediği zeka oyunlarının bu yıl ilk kez ülke genelindeki okullar arasında yapacağını söyledi. MEB ve TÜBİTAK'ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenlenecek ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’ kayıtlarının 2 Eylül'de başladığını hatırlatan Halıcı, son başvuru tarihinin ise 11 Ekim olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri zeka oyunları şampiyonasının, ilkokul (3 ve 4’üncü sınıflar), ortaokul (5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar) ve lise (9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar) olmak üzere üç farklı kategoride yapılacağını söyleyen Halıcı, "Okullar şampiyonaya, tüm kategorilerde ya da uygun gördükleri kategorilerde en fazla bir takımla olmak şartıyla katılabilecekler" dedi.

İL FİNALLERİ 19 EKİM'DE
Şampiyonanın ‘Okul Seçmeleri’, ‘İl Finalleri’, ‘Bölge Finalleri’ ve ‘Türkiye Finali’ olmak üzere dört aşamada gerçekleştirileceğini anlatan Halıcı, il finallerinin 19 Ekim’de internet üzerinden yapılacağını belirtti. Halıcı, bölge finallerinin 16 Kasım’da yedi bölge dikkate alınarak İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Erzurum ve Gaziantep'te yazılı olarak yapılacağını, şampiyonanın 21 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek yazılı final sınavı ve ödül töreniyle sona ereceğini anlattı. Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verileceğini söyleyen Halıcı, Türkiye finalinde yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine ‘başarı belgesi’ vereceklerini açıkladı. Şampiyonayla ilgili bilgiler, örnek soru tipleri ve cevapların yer aldığı bir dosyanın şampiyona internet sayfasında bulunduğunu belirten Halıcı, detaylı bilgi ve kayıt için ‘sampiyona.tzv.org.tr’ adresinin ziyaret edilebileceğini söyledi.

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