Öğrenciler TYT'yi yorumladı: Türkçe’de sorular uzundu, süre yetmedi
2019-YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. TYT’den çıkan adayların bazıları, Türkçe sorularının uzun olduğunu, süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verildi. Saat 12.30’da biten sınavın Türkçe testinde 40; sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20; temel matematik testinde 40; fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. İstanbul Üniversitesi’nde sınavdan çıkan adaylar, Türkçe sorularını uzun bulurken, süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin sınav yorumları şöyle:
ORTA ZORLUKTA BİR SINAVDI
Şahin Yücel: Türkçe uzundu ve sorulara vakit yetmedi. Matematikte mantık kullanmak gerekiyordu. Bilgi sorusu yoktu, zor değildi. Sosyalde de sorular uzundu ama rahatça çözülebilirdi. Genel olarak orta zorlukta bir sınavdı.
Sinan Güçlü: En zor test Türkçe'ydi. Sorular uzundu ve vakit yetmedi. Fen ve sosyal ise orta zorluktaydı. Formül bilmeme rağmen matematiği mantık yürüterek yaptım.
Şeyma Çimiş: Matematik çok zorladı. Sadece iki soru çözdüm. Türkçe’de kitap yazmışlar. Çok uzundu sorular, yetiştiremedim. Fen ve sosyal orta zorluktaydı. Yani düşününce yapılabilirdi. Aklımda kalan hatalı bir soru yok.
Nejla Temur: Matematik zorladı, çok az çözebildim. Türkçe kolaydı. Sorular normal denemelerdeki kadar uzundu. Feni çok çözemedim ama sosyalde tarih oldukça kolaydı. Burada coğrafya biraz zorladı. Genel olarak orta zorluktaydı.
Emircan Özcan: Genel olarak kolay bir sınavdı fakat Türkçe paragrafları çok uzundu, dil bilgisi kolaydı. Paragraflar okuma, anlama ve yorumlama olarak zamanımızı aldı. Matematik mantığa dayalıydı. Sosyalin tarih bölümü bilgiye dayalı olduğu için zordu.
Mehmet Berkay: Dürüst olmak gerekirse geçen yıla göre daha kolaydı. Sorular, hazırlanan biri için zor değil. Zamanı iyi kullanan rahatça çözebilir. Türkçe’de sorular uzundu ama kolaydı. Sınavın iyi hazırlandığını düşünüyorum. Hatalı soru olduğunu sanmıyorum.
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