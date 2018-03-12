Öğrenciler ticaret buluşmasında

8’inci Lojistik ve Ticaret Buluşması; akademisyen, sektör temsilcileri, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek. Buluşmada ticaretin ve lojistiğin geleceği tartışılacak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü’nün, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüyle birlikte düzenledikleri etkinlik 15 Mart’ta Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Dr. Reşit Galip Konferans Salonu’nda yapılacak.

Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’la birlikte Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı Gökhan Koçlar yapacak. İki oturumdan oluşacak etkinlikte sektörün önde gelen temsilcileri de ticareti konuşacak.

BAKAN ARSLAN’A ‘FAHRİ DOKTORA’ UNVANI

Öte yandan Maltepe Üniversitesi Senatosu, aynı zamanda üyesi olduğu Kafkasya Üniversiteler Birliği’yle (KÜNİB) birlikte aldığı bir kararla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a 16 Mart günü yapılacak bir törenle Fahri Doktora unvanı verilecek.

Üniversite 15-16 Mart’ta uluslararasılaşma ve kültürlerarası işbirliğine verdiği önem doğrultusunda KÜNİB 7’inci Olağan Kongresi’ne de evsahipliği yapacak. Kongrenin ana konusu, tarihi ipek yolunun yeniden inşası ve kafkaslarda sınırsız imkânlar olacak. Bölgesel işbirliğini artırmayı, ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi akışkanlığını sağlamayı, proje ve sempozyumlarla bölge gençliğini ortak bir gelecek ülküsü etrafında birleştirmeyi amaçlayan KÜNİB, 14 farklı ülkeden 131 üniversiteyi, Maltepe Üniversitesi’nde bir araya getirecek.