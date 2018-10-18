Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek
GeriEğitim Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
18.10.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek

Harezmi Eğitim Modeli'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı tanıtımı yapıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Altınöz, "Model, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında, güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlenen süreci öğretmenlerle değerlendirip güncelleyen bir yapıda" dedi.

Harezmi Eğitim Modeli'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı tanıtımı Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan çok sesli koro tarafından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, yeni eğitim dönemi tanıtım filmi gösterildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Harezmi Eğitim Modeli'nin eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak, programı geliştirmede örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Modelin beş temel zemine dayandığını belirten Altınöz, "Birincisi bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği bir zeminimiz var. İkincisi, programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kılınması. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer alması. Dördüncüsü, robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştirilmesi. Beşincisi ise sosyal bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştiği ve böylelikle tüm bilimlerin iş birliği ile üreten ve kendini sürekli yenileyen bir model" diye konuştu.

Altınöz, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen modelin, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlenen süreci öğretmenlerle değerlendirip güncelleyen yapıda olduğunu söyledi.

Modelin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından geçen yıl kasım ayında düzenlenen Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi kapsamında 'Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri' yarışmasında Türkiye birincisi olduğunu anlatan Altınöz, MEB'in şartları tutan tüm illerin projeye geçebileceğini ilan ettiğini hatırlattı.

Harezmi Eğitim Modeli'nin kendi kendini doğrulayan, doğuran ve kendisini sürekli inşa eden bir yapıyı barındırdığını söyleyen Altınöz, ilk pilot uygulamadan bu yana geçen sürede projenin 39 ilçede 194 okul, 1.152 öğretmen ve yaklaşık 5 bin 200 öğrenciyle başarıyla sürdüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert projeyle ilgili sunum yaptı. Etkinlikte ayrıca geçmiş dönem Harezmi Eğitim Modeli uygulama okullarının sergileri gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, çok sayıda öğretmen ve eğitim yöneticisi katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MEB, ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu kurdu

Ahşap oyuncağınız meslek lisesi öğrencilerinden

Yapay zekâ fakültesi

18 üniversiteye rektör aranıyor