Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek
Harezmi Eğitim Modeli'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı tanıtımı yapıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Altınöz, "Model, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında, güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlenen süreci öğretmenlerle değerlendirip güncelleyen bir yapıda" dedi.
Harezmi Eğitim Modeli'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı tanıtımı Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan çok sesli koro tarafından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, yeni eğitim dönemi tanıtım filmi gösterildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Harezmi Eğitim Modeli'nin eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak, programı geliştirmede örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirildiğini söyledi.
Modelin beş temel zemine dayandığını belirten Altınöz, "Birincisi bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği bir zeminimiz var. İkincisi, programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kılınması. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer alması. Dördüncüsü, robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştirilmesi. Beşincisi ise sosyal bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştiği ve böylelikle tüm bilimlerin iş birliği ile üreten ve kendini sürekli yenileyen bir model" diye konuştu.
Altınöz, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen modelin, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlenen süreci öğretmenlerle değerlendirip güncelleyen yapıda olduğunu söyledi.
Modelin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından geçen yıl kasım ayında düzenlenen Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi kapsamında 'Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri' yarışmasında Türkiye birincisi olduğunu anlatan Altınöz, MEB'in şartları tutan tüm illerin projeye geçebileceğini ilan ettiğini hatırlattı.
Harezmi Eğitim Modeli'nin kendi kendini doğrulayan, doğuran ve kendisini sürekli inşa eden bir yapıyı barındırdığını söyleyen Altınöz, ilk pilot uygulamadan bu yana geçen sürede projenin 39 ilçede 194 okul, 1.152 öğretmen ve yaklaşık 5 bin 200 öğrenciyle başarıyla sürdüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert projeyle ilgili sunum yaptı. Etkinlikte ayrıca geçmiş dönem Harezmi Eğitim Modeli uygulama okullarının sergileri gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, çok sayıda öğretmen ve eğitim yöneticisi katıldı.
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