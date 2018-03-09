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    Öğrenciler sokakta kitap okudu

    İHA
    09.03.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Mersin'in Erdemli ilçesinde milli eğitim müdürlüğünce yürütülen ‘Kitap Okuyorum Farkında mısın?’ projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sokakta kitap okudu.

    Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu’nun 80 öğrencisi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikle öğrencilere ve topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedeflendi.

    ‘OKUMANIN YERİ VE YAŞI YOK’
    Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, “Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erdemli’de çocuklarımızın okuduğunu, okumanın yerinin ve yaşının olmadığını halkımıza anlatmak için düzenlediğimiz bir proje. Erdemli’deki okullarımız gün içerisinde kendi belirledikleri alanlarda okuma çalışması yapacak. Etkinlik içerisinde şiir okuma ve tiyatro, müzik ve dans gösterisinde bulunacaklar. Bizim buradaki ilk amacımız okumanın ve eğitimin sadece okulda dört duvar arasında olmadığı, sokakta her zaman her yerde eğitimin olduğu, kitap okunabileceğini ispatlamaktı. Bunun da güzel bir örneğini öğrencilerimiz burada gösteriyorlar” dedi.

    Öğrenciler sokakta kitap okudu

    Öğrenciler ise, “Kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinliği yaptık. Her yerde kitap okunabilir olduğunu vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz” dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Kitap Okuma , İlkokul
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