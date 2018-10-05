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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
05.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Öğrenciler sokak hayvanları için mama topladı

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Öğrenciler sokak hayvanları için mama topladı

Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla yürüttüğü ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ ile mama topladı. Tüm hafta boyunca toplanan 600 kilo mama Orman Çocukları Besleme Grubu’na bağışlandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Orman Çocukları Besleme Grubu’na mama bağışlandı. ide okulları öğrencileri, sokağa terkedilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve tüm insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak amacıyla geçen yıl ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ni başlattı. Öğrenciler, bu yıl da devam eden proje kapsamında Orman Çocukları Evi’nin birbirinden yetenekli patileri Ateş, Jason, Mate, Rose, Hulk ve Mithril ile bir araya geldi. Doğayı paylaştığımız canlılara karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte, dostlarımız öğrencilere kendilerini bol bol sevdirdi.

600 KİLO MAMA BAĞIŞLANDI
Hafta boyunca okulda yaptıkları çeşitli etkinliklerle Hayvanları Koruma Günü’nün önemi üzerinde duran öğrenciler, aynı zamanda sokaktaki hayvanların beslenmesine katkıda bulunmak için getirdikleri mamaları okulda topladı. ide öğretmenleri de, getirdikleri mamalarla sevgi hareketine destek verdi. Doğada sahipsiz yaşayan canlılara karşı sorumluluk duymalarını sağlamak amaçlı yürütülen proje sonunda, öğrenci ile öğretmenlerin getirdiği yaş ve kuru kedi-köpek mamalarıyla birlikte, Orman Çocukları Besleme Grubu’na toplam 600 kilo mama bağışlandı.

SERAY KAYA DA PROJEYE DESTEK OLDU
Öte yandan tüm olumsuz koşullara rağmen sokakta yaşam mücadelesi veren köpeklerin de aslında bir çocuk gibi sürekli yaşayabilecekleri eve ve aileye ihtiyacı olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı. Oyuncu Seray Kaya da öğrencilerin yürüttüğü bu projeye destek vererek satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekerek mama bağışladı.

SEVGİYLE YOĞRULMUŞ KURABİYELER

Öğrenciler, proje kapsamında önce 3D yazıcıdan sokaktaki dostlarımızın sevebileceği kemik şeklinde hamur kalıpları çıkardı. Bunlarla glutensiz organik un, kemik suyu, elma ve havuçtan oluşan malzemelere şekil vererek, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli köpek kurabiyeleri hazırladılar. Bu kurabiyeler de, Orman Çocukları Besleme Grubu aracılığıyla minik dostlarımıza ulaştırıldı. Ormanına atılan ve terk edilen yaklaşık 3 bin köpeğin beslenmesi, tedavisi ve sahiplendirilmesi için çalışan Orman Çocukları Besleme Grubu ile iş birliği yapan öğrenciler, bu sayede daha çok hayvana ulaştı. Gönüllerden oluşan bu grup, Kurtköy ve Beykoz gibi alanlarda ormana terk edilmiş hayvanların karınlarını doyurdu. Öğrenciler yürüttükleri bu sevgi hareketiyle dışarıda yaşayan her canlının, biz insanlara ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

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