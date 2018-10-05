Öğrenciler sokak hayvanları için mama topladı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Orman Çocukları Besleme Grubu’na mama bağışlandı. ide okulları öğrencileri, sokağa terkedilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve tüm insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak amacıyla geçen yıl ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ni başlattı. Öğrenciler, bu yıl da devam eden proje kapsamında Orman Çocukları Evi’nin birbirinden yetenekli patileri Ateş, Jason, Mate, Rose, Hulk ve Mithril ile bir araya geldi. Doğayı paylaştığımız canlılara karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte, dostlarımız öğrencilere kendilerini bol bol sevdirdi.

600 KİLO MAMA BAĞIŞLANDI

Hafta boyunca okulda yaptıkları çeşitli etkinliklerle Hayvanları Koruma Günü’nün önemi üzerinde duran öğrenciler, aynı zamanda sokaktaki hayvanların beslenmesine katkıda bulunmak için getirdikleri mamaları okulda topladı. ide öğretmenleri de, getirdikleri mamalarla sevgi hareketine destek verdi. Doğada sahipsiz yaşayan canlılara karşı sorumluluk duymalarını sağlamak amaçlı yürütülen proje sonunda, öğrenci ile öğretmenlerin getirdiği yaş ve kuru kedi-köpek mamalarıyla birlikte, Orman Çocukları Besleme Grubu’na toplam 600 kilo mama bağışlandı.

SERAY KAYA DA PROJEYE DESTEK OLDU

Öte yandan tüm olumsuz koşullara rağmen sokakta yaşam mücadelesi veren köpeklerin de aslında bir çocuk gibi sürekli yaşayabilecekleri eve ve aileye ihtiyacı olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı. Oyuncu Seray Kaya da öğrencilerin yürüttüğü bu projeye destek vererek satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekerek mama bağışladı.

SEVGİYLE YOĞRULMUŞ KURABİYELER

Öğrenciler, proje kapsamında önce 3D yazıcıdan sokaktaki dostlarımızın sevebileceği kemik şeklinde hamur kalıpları çıkardı. Bunlarla glutensiz organik un, kemik suyu, elma ve havuçtan oluşan malzemelere şekil vererek, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli köpek kurabiyeleri hazırladılar. Bu kurabiyeler de, Orman Çocukları Besleme Grubu aracılığıyla minik dostlarımıza ulaştırıldı. Ormanına atılan ve terk edilen yaklaşık 3 bin köpeğin beslenmesi, tedavisi ve sahiplendirilmesi için çalışan Orman Çocukları Besleme Grubu ile iş birliği yapan öğrenciler, bu sayede daha çok hayvana ulaştı. Gönüllerden oluşan bu grup, Kurtköy ve Beykoz gibi alanlarda ormana terk edilmiş hayvanların karınlarını doyurdu. Öğrenciler yürüttükleri bu sevgi hareketiyle dışarıda yaşayan her canlının, biz insanlara ihtiyacı olduğunu hatırlattı.