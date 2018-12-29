Öğrenciler okula tekneyle gidiyor
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde eğitim gören sekiz öğrenci okula tekneyle ulaşıyor.
Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamında Ortaca ve Köyceğiz’i ayıran Dalyan Kanalı’ndan tekneyle geçerek okula ulaşıyor. Uygulamayla Çandır ve Horozlar Mahallesi’nde oturan öğrenciler sabah saatlerinde iskelelerden alınıyor. Tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşan öğrenciler, okul çıkışı aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor.
‘İŞİMİZ 7.15’TE BAŞLIYOR’
Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, Horozlar’dan iki; Çandır’dan da altı öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini söyledi. Öğrencilerin özellikle yaz mevsimi yaklaştığında okula tekneyle gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Uğur "Saat 7.15’de başlıyor işimiz, yaklaşık 40 dakikada iki tarafı da hallediyoruz. Önce Horozlar’a gidiyoruz iki öğrencimizi alıp, Çandır’daki diğer öğrencilerimizi alıyoruz. Saat 8 gibi işimiz bitiyor. Çocukları yağmurdan, rüzgardan korumak için teknemizi kapattık. Toplam sekiz ortaokul öğrencisini taşıyorum" dedi.
‘CARETTA CARETTA VE KARABATAKLARI İZLİYORUZ’
Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Halil Baran Avcı, okula tekneyle gidip gelmenin zevkli olduğunu belirtti. Avcı, "Tam altı yıldır taşımalı eğitimle tekneyle okula gidip geliyorum. Sabah akşam tekneyle gidip gelmekten zevk alıyoruz. Kış ayları sert olduğu zaman biraz dezavantaj oluyor. Kimi zaman bu bölgenin özelliği olan caretta caretta kaplumbağalarını görüyoruz, karabatakları izliyoruz" diye konuştu.
Okulun 7’nci sınıf öğrencisi Aliye Turhan ise yedi yıldır tekneyle okula gidip geldiğini söyledi. Sabah 07.30’da iskelede olduğunu anlatan Turhan, "Kış aylarında sabahları soğuk oluyordu ama Gökhan ağabey teknenin kenarlarını kapattı o nedenle artık sıcak oluyor. Gelirken kazkarakulakları ve carettaları görüyoruz. Her gün, güzel manzara eşliğinde tekne seyahati yaşıyoruz" dedi.
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