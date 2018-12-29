Öğrenciler okula tekneyle gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrenciler okula tekneyle gidiyor
GeriEğitim Öğrenciler okula tekneyle gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
29.12.2018 - 12:31, Son Güncelleme:/

Öğrenciler okula tekneyle gidiyor

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde eğitim gören sekiz öğrenci okula tekneyle ulaşıyor.

Öğrenciler okula tekneyle gidiyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamında Ortaca ve Köyceğiz’i ayıran Dalyan Kanalı’ndan tekneyle geçerek okula ulaşıyor. Uygulamayla Çandır ve Horozlar Mahallesi’nde oturan öğrenciler sabah saatlerinde iskelelerden alınıyor. Tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşan öğrenciler, okul çıkışı aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor.

Öğrenciler okula tekneyle gidiyor

‘İŞİMİZ 7.15’TE BAŞLIYOR’
Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, Horozlar’dan iki; Çandır’dan da altı öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini söyledi. Öğrencilerin özellikle yaz mevsimi yaklaştığında okula tekneyle gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Uğur "Saat 7.15’de başlıyor işimiz, yaklaşık 40 dakikada iki tarafı da hallediyoruz. Önce Horozlar’a gidiyoruz iki öğrencimizi alıp, Çandır’daki diğer öğrencilerimizi alıyoruz. Saat 8 gibi işimiz bitiyor. Çocukları yağmurdan, rüzgardan korumak için teknemizi kapattık. Toplam sekiz ortaokul öğrencisini taşıyorum" dedi.

Öğrenciler okula tekneyle gidiyor

‘CARETTA CARETTA VE KARABATAKLARI İZLİYORUZ’
Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Halil Baran Avcı, okula tekneyle gidip gelmenin zevkli olduğunu belirtti. Avcı, "Tam altı yıldır taşımalı eğitimle tekneyle okula gidip geliyorum. Sabah akşam tekneyle gidip gelmekten zevk alıyoruz. Kış ayları sert olduğu zaman biraz dezavantaj oluyor. Kimi zaman bu bölgenin özelliği olan caretta caretta kaplumbağalarını görüyoruz, karabatakları izliyoruz" diye konuştu.

Okulun 7’nci sınıf öğrencisi Aliye Turhan ise yedi yıldır tekneyle okula gidip geldiğini söyledi. Sabah 07.30’da iskelede olduğunu anlatan Turhan, "Kış aylarında sabahları soğuk oluyordu ama Gökhan ağabey teknenin kenarlarını kapattı o nedenle artık sıcak oluyor. Gelirken kazkarakulakları ve carettaları görüyoruz. Her gün, güzel manzara eşliğinde tekne seyahati yaşıyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğrenciler okula tekneyle gidiyor

Eğitimde acı tablo: Öğretmen olmayan öğretmenler

BAÜN Rektörlüğünde devir teslim töreni

Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor