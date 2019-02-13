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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:/

Öğrenciler ‘Münazara Turnuvası’nda buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Münazara Turnuvası’ üniversite ve liselerin münazara kulübündeki öğrencileri bir araya getirdi. 150 öğrencinin katılımıyla oluşturulan 60 takım, iki gün süren etkinlikte jüri önünde tartıştı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Münazara Topluluğu’nun düzenlediği, ‘2. İEÜ Open Münazara Turnuvası’ 30-31 Ocak’ta gerçekleştirildi. Etkinlikte lise ve üniversite münazara kulüpleri bir araya gelerek, 150 öğrenciden oluşan 60 takım kuruldu. Takımlar, iki gün boyunca mücadele etti. Konulardan önceden bilgisi olmayan takımlar; genel kültür, mantık, analiz ve hitap yetenekleriyle jürinin önünde, rakipleri geçmeye çalıştı.

‘HER FİKİR DİLE GETİRİLEBİLİYOR’
Üniversitenin münazara topluluğu başkanı ve elektrik elektronik bölümü 1’nci sınıf öğrencisi Yağız Atalay, münazara gruplarının insana önemli beceriler kattığını söyledi. Atalay konuşmasına şöyle devam etti:
“Güncel konuların ele alındığı ve objektif bakış açılarıyla irdelendiği bir ortam yaratıyoruz. Her fikir dile getirilebiliyor. Çeşitli disiplinlerden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz için bir konuda çok farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor ve bunu tartışarak geliştirmek, kendimize yaptığımız bir yatırım. Münazara karşılaşmaları belirli kurallara göre jüriler tarafından değerlendiriliyor. Gündemi takip etmek, ilgilerimizle tartışma konusunu desteklemek, empati kurmak karşılaşmaların olmazsa olmazı. Bunları yaptığınızda, kişisel gelişiminizde önemli adımlar atmış oluyorsunuz. En önemlisi de tanıştığınız insanlar ve edindiğiniz arkadaşlıklar. Bazen kendi ilgi alanınızla ilgili başkasıyla bilgi paylaşırken, bazen de sizin bilmediğiniz konular üzerinde uzman arkadaşlarınızdan destek alıyorsunuz. Güzel bir takım çalışması ve birlik ruhu oluşuyor.”

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