Öğrenciler ‘Münazara Turnuvası’nda buluştu
Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Münazara Turnuvası’ üniversite ve liselerin münazara kulübündeki öğrencileri bir araya getirdi. 150 öğrencinin katılımıyla oluşturulan 60 takım, iki gün süren etkinlikte jüri önünde tartıştı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Münazara Topluluğu’nun düzenlediği, ‘2. İEÜ Open Münazara Turnuvası’ 30-31 Ocak’ta gerçekleştirildi. Etkinlikte lise ve üniversite münazara kulüpleri bir araya gelerek, 150 öğrenciden oluşan 60 takım kuruldu. Takımlar, iki gün boyunca mücadele etti. Konulardan önceden bilgisi olmayan takımlar; genel kültür, mantık, analiz ve hitap yetenekleriyle jürinin önünde, rakipleri geçmeye çalıştı.
‘HER FİKİR DİLE GETİRİLEBİLİYOR’
Üniversitenin münazara topluluğu başkanı ve elektrik elektronik bölümü 1’nci sınıf öğrencisi Yağız Atalay, münazara gruplarının insana önemli beceriler kattığını söyledi. Atalay konuşmasına şöyle devam etti:
“Güncel konuların ele alındığı ve objektif bakış açılarıyla irdelendiği bir ortam yaratıyoruz. Her fikir dile getirilebiliyor. Çeşitli disiplinlerden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz için bir konuda çok farklı yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor ve bunu tartışarak geliştirmek, kendimize yaptığımız bir yatırım. Münazara karşılaşmaları belirli kurallara göre jüriler tarafından değerlendiriliyor. Gündemi takip etmek, ilgilerimizle tartışma konusunu desteklemek, empati kurmak karşılaşmaların olmazsa olmazı. Bunları yaptığınızda, kişisel gelişiminizde önemli adımlar atmış oluyorsunuz. En önemlisi de tanıştığınız insanlar ve edindiğiniz arkadaşlıklar. Bazen kendi ilgi alanınızla ilgili başkasıyla bilgi paylaşırken, bazen de sizin bilmediğiniz konular üzerinde uzman arkadaşlarınızdan destek alıyorsunuz. Güzel bir takım çalışması ve birlik ruhu oluşuyor.”
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