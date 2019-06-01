Öğrenciler LGS’yi yorumladı: Sözel bölüm çok kolaydı

Lise geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın birinci oturumunu yorumlayan öğrenciler, sözel bölümün çok kolay olduğunu söyledi. Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru çözdü. 75 dakika süren ilk bölümden sonra ara verilince bahçede velileriyle buluşan öğrencilerin yüzleri gülüyordu. Tamamını doğru yaptığını düşündüğünü söyleyen de vardı, birkaç soruyu boş bırakan da.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN YORUMLARI:

Semanur Yücel: Sözel çok kolaydı. Türkçe ve inkılap da. Zaten çalışmıştım, değişik gelen soru da olmadı. Öğretmenlerimin dediğinden bile daha kolaydı.

İdil Zeynep Çalışkan: Ben sözeli full bekliyorum. Bana kolay geldi. Sorular beklediğimden kısaydı, ben daha uzun bekliyordum. Din kültürü testinde birkaç soruda zorlandım. Tahmin ettiğimden de kolay bir sınav oldu.

Çağan Altun: Sınav genel olarak kolaydı. Türkçe’de atasözleriyle ilgili bir soruda zorlandım. İngilizce ve sosyal biraz zordu.

Tuana Aykutalp: Bence çok kolaydı. Zorlandığım test ya da soru olmadı. Hiç boş bırakmadım. Yanlış yaptığım soru olduğunu da düşünmüyorum. En kolayı Türkçe testiydi, sonra İngilizce.

Elif Kazar: Sınav beklediğimden daha kolaydı. Öğretmenlerimizin dediği gibi çıktı. Hiç zorlandığım konu olmadı. Sadece Türkçe’de bir soruda zorlandım.

Defne İnce: Sınav zor değildi. Ama sayısal bence daha zor olacak. Zorlandığım test olmadı. Takıldığım soru da yok.

Egehan Gündoğdu: Hocaların dediği kadar değildi. Kolay bir sınavdı. İngilizce’de fiillerle ilgili sorularda biraz zorlandım. En kolay test Türkçe’yle, din kültürü.

Emir Uçar: Sözelde sorularda zorlanmadım. Çözdüğüm denemelere göre çok kolaydı. Türkçe'de dil bilgisi sorusu azdı. Çoğunlukla paragraf soruları vardı. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde paragraflar vardı ve sorular yoruma dayalıydı. Ben çok daha zor sorular olacağını düşünüyordum. Bu nedenle de korkuyordum. Ama şimdi daha rahatım. İkinci oturumda sayısal derslerin sınavı olacak. Daha zor olacağını düşünüyorum.

Aksel Erzen: Soruların hepsi kolaydı. İngilizce testinin de çok kolay olduğunu düşünüyorum. Alman Lisesi'ni hedefliyorum.

Su Ege Sevim: Biz daha zoruna hazırlandık. Sınavda beklediğimizden daha kolay sorular çıktı. Türkçe testi paragraf ağırlıklıydı. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te de birkaç soru bilgiye dayalıydı. İngilizce soruları bana kolay geldi, ama kişiye göre de değişebilir.

Ulaş Şengör: Türkçe'de sorular uzundu. Beni zorladı. İngilizce'de de çok zorlandım. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük çok kolaydı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde sorular bilgi ağırlıklıydı.