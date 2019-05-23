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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:/

Öğrenciler kodlamayı ‘Maskod’ ile öğrenecek

MEB tarafından, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri ‘Maskod’un maceralarının işlendiği mobil oyun uygulaması, EBA üzerinden hizmete sunuldu. 5 ve 6'ncı sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak tasarlanan uygulamayla öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri ‘Maskod’un maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak ‘mobil kod’ uygulaması hazırlandı. 5 ve 6'ncı sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak EBA'da yayımlanan uygulama, web, İOS ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlama ile ilgilenen herkesin hizmetine açıldı. Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod'a kod blokları yardımıyla komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlıyor.

Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşuyor. Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.

AMAÇ, KODLAMA BECERİSİ KAZANDIRMAK
YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil oyun, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlandı. Mobil kod uygulamasıyla öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedeflendi.

Uygulamaya ‘http://mobilkod.eba.gov.tr’ adresi ve mobil platformlar üzerinden erişim sağlanabilecek.

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