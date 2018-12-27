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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
27.12.2018 - 12:34, Son Güncelleme:/

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri, tasarrufa ve bilinçli tüketime dikkati çekmek amacıyla kaldırımlara, boyalarla çeşitli uyarı yazıları yazdı.

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Değerler Hareketi Projesi'ne destek olmak isteyen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre bilinci ve tüketimiyle ilgili proje hazırladı. Öğrenciler ‘Yere Bak Geleceği Gör’ projesi kapsamında, tasarruf, bilinçli tüketim ve çevre temizliğiyle ilgili sözleri, öğretmenleri eşliğinde boyalarla kentin en işlek caddelerinde kaldırımlara yazdı. Öğrenciler, projeyle temiz bir dünya, temiz bir Afyonkarahisar için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

Öğrenci ve öğretmenlerin, sokaklara taşıdığı tasarruf ve temiz çevre hareketi, vatandaşlar tarafından da büyük beğeniyle karşılandı. Proje hakkında bilgi veren Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sinem Özbudak, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda oluşması gerektiği gerçeğinden hareketle, Cumhurbaşkanlığının tasarruf konulu genelgelerini de temel alarak ‘Yere Bak Geleceği Gör’ projesinin hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

Proje kapsamında tasarrufun önemine dikkati çekerken, çevre bilinci, temiz doğa ve israftan kaçınılması konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Özbudak, şöyle konuştu:
"Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, dünyamızın hızla kirlenmesi bizi bu projeye yöneltti. Hem bu konularda bir duyarlılık yaratmak hem de öğrencilerimizin bu bilinci yaşayarak edinmesi amacıyla Afyonkarahisar sokaklarını renklerimiz ve sözlerimizle donattık. İlk aşamada sadece en işlek caddeleri seçmiş olsak da projemiz boyunca ulaştığımız sokakları ve insanların sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Öğrenciler, kaldırımlara yazdıkları yazılarla tasarrufa dikkati çekti

Öğretmen Mehmet Katrancıoğlu da projenin uygulanması sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Birçok kişinin projeye destek olmak için yardım teklif ettiğini anlatan Katrancıoğlu, esnafın dükkanlarının önüne de bu yazılardan yazılmasını kendilerinin talep ettiğini söyledi.

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