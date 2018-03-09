Öğrenciler kağıt uçaklarını yarıştırdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen etkinlikte, yarışmaya üçer kişiden oluşan gruplar halinde katılan öğrenciler THK eğitimcilerinin gözetmenliğinde kağıttan model uçak yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada model uçaklarını sırayla havaya salan öğrenciler, uçaklarının en uzun sürede havada kalmasını sağlamak için çabaladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Havacı Kadınlar Haftası kapsamında kadınların iş hayatının her alanında aktif oldukları gibi havacılık alanında da aktif olduğunu ifade edebilmek adına ‘Uçan Renkler Projesi’ etkinliği düzenlemeye kadar verdiklerini söyledi.

THK Eğitmen Pilot Burak Küçükoğlu da gerçekleştirdikleri etkinliğin 158 ülkede de yapıldığını belirtti. Küçükoğlu, "Amacımız gökyüzünü rengarenk boyamak, kadınların da havacılık camiasında en iyi şekilde kariyer yapabildikleri ve ilerletebildikleri göstermek. Bunun için çoğunlukla kadınlardan oluşan takımlarla kağıt uçak çalışması yaptık. Amaç kağıt uçağın en uzun süre havada kalması" dedi.

Etkinliği kağıt uçağı 4 saniye 77 salise havada kalan ‘AİB’ adlı grup kazandı. Birinci olan grup, THK yamaç paraşütü tandem uçuş hakkı elde etti.