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    Öğrenciler kağıt uçaklarını yarıştırdı

    AA
    09.03.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:

    İzmir'de Havacı Kadınlar Haftası kapsamında ‘Uçan Renkler Projesi’ model kağıt uçak yarışması yapıldı.

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen etkinlikte, yarışmaya üçer kişiden oluşan gruplar halinde katılan öğrenciler THK eğitimcilerinin gözetmenliğinde kağıttan model uçak yaptı.

    Renkli görüntülere sahne olan yarışmada model uçaklarını sırayla havaya salan öğrenciler, uçaklarının en uzun sürede havada kalmasını sağlamak için çabaladı.

    Öğrenciler kağıt uçaklarını yarıştırdı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Havacı Kadınlar Haftası kapsamında kadınların iş hayatının her alanında aktif oldukları gibi havacılık alanında da aktif olduğunu ifade edebilmek adına ‘Uçan Renkler Projesi’ etkinliği düzenlemeye kadar verdiklerini söyledi.

    THK Eğitmen Pilot Burak Küçükoğlu da gerçekleştirdikleri etkinliğin 158 ülkede de yapıldığını belirtti. Küçükoğlu, "Amacımız gökyüzünü rengarenk boyamak, kadınların da havacılık camiasında en iyi şekilde kariyer yapabildikleri ve ilerletebildikleri göstermek. Bunun için çoğunlukla kadınlardan oluşan takımlarla kağıt uçak çalışması yaptık. Amaç kağıt uçağın en uzun süre havada kalması" dedi.

    Öğrenciler kağıt uçaklarını yarıştırdı

    Etkinliği kağıt uçağı 4 saniye 77 salise havada kalan ‘AİB’ adlı grup kazandı. Birinci olan grup, THK yamaç paraşütü tandem uçuş hakkı elde etti.

    Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi , Türk Hava Kurumu , ÖĞRENCİ , Yarışma , Kağıt Uçak , Uçan Renkler Projesi
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