Öğrenciler 'K Açış'tan memnun

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin problem çözme yeteneklerini artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan 'K Açış Oyunu Merkezi', öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor. Lisede 2016 yılında kurulan ve birbirine açılan kilitli beş odadan, 30 dakikalık sürede, matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat gibi çeşitli dallardaki soruları çözerek elde edilen şifrelerle kurtulmayı esas alan 'K Açış Oyunu Merkezi', öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlamayı sürdürüyor.

Proje sorumlusu öğretmenlerden Zülfü Mutlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimde yenilikçilik ödülleri kapsamında Türkiye birinciliği ödülünü alan projenin üç yıldır uygulandığını söyledi. Matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat başta olmak üzere birçok dersin oyun yoluyla öğretildiğini söyleyen Mutlu, şöyle konuştu:





"Bu proje ezberci sistemden şikayetçi olan öğrencilerimizden gelen şikayetler ve sıkıntılar üzerine başladı. Farklı bir odada farklı materyallerle sorun çözme odaklı ders işleme yöntemi planlıyorduk. Sonuç olarak ortaya bu çalışma çıktı. Öğrencilerimiz beş farklı odadan geçerek kazanımlar doğrultusunda soruları çözüyorlar. Eğlenceli şekilde sıkılmayarak, isteyerek ve arzulayarak etkinliğimize katılıyorlar."

Mutlu, oyun merkezinin, branşlar bazında başarıyı artırdığını, birçok öğrencinin bilinmeyen yeteneklerinin de yapılan testler sırasında ortaya çıktığını belirtti.

Öğrencilerden Ömer Faruk Metin ise merkez sayesinde boş olan derslerin araştırma yapmakla geçtiğini söyledi. Metin, "Biz fizik, kimya, biyoloji gibi derslerden önceleri korkuyorduk. Şimdi dersleri daha eğlenceli işliyoruz. Ders notlarımızda da bir artış oldu. Her şifreyi hazırlamak bizi ayrı bir eğlendiriyor" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Mesçioğlu da projenin öğrencileri cesaretlendirdiğini, analitik zeka, el becerisi ve tüm diğer yetenekleri kullanıp sınırları zorlamalarını sağladığını söyledi.