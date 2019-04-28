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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:/

Öğrenciler ihtiyaç sahipleri için mobilya üretiyor

Hatay’da meslek lisesi öğrencileri, atölyelerindeki işlerden artan tahta parçalarını ihtiyaç sahibi aileler için mobilyaya dönüştürüyor. Mobilya bölümü alan şefi Ahmet Zeytineli, “Üretimden artan tahta parçalarından ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyoruz, şu ana kadar 30 ailenin tüm mobilya ihtiyacı karşılandı” dedi.

Öğrenciler ihtiyaç sahipleri için mobilya üretiyor
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Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyedeki kullanılmayan ahşaplardan ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyor. Kentteki çok sayıda okulun sıralarının bakım ve onarımı yapılan okulda, işlerden artan ve kullanılmayan ahşap parçalar değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi” kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler için yatak odası mobilyası, çocuk masası, kitaplık, pencere, kapı, mutfak dolabı, vestiyer ve ayakkabılık yapılıyor. Öğrenciler, bazı ailelerin evlerindeki mobilyaların onarımında da gönüllü çalışıyor.
‘30 AİLEYE DESTEK SAĞLANDI’
Okulun mobilya bölümü alan şefi Ahmet Zeytineli, yaptığı açıklamada, üretim yaparken artan malzemeleri de değerlendirdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdüklerini söyledi. Bölgedeki ihtiyaç sahibi aileleri, muhtarlar, öğrenci ve velilere danışarak tespit ettiklerini anlatan Zeytineli, “Üretimden artan tahta parçalarından ihtiyaç sahibi aileler için mobilya üretiyoruz, şu ana kadar 30 ailenin tüm mobilya ihtiyacı karşılandı. Paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aileleri mahcup etmeden ürettiğimiz mobilyalarımızı güzel bir sohbet ortamında teslim ediyoruz.” diye konuştu. Zeytineli, daha fazla aileye ulaşmak için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.
‘ONLAR MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ’
Mobilya bölümü öğrencisi Elena Sert, okulunun ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı anlamlı çalışma içinde olduğu için mutlu olduğunu vurguladı. Ailelerin belirlenmesinin ardından atölyelerinde hummalı bir çalışma içine girdiklerini aktaran Sert, “Yaptığımız dolap, masa, kitaplık gibi ürünleri yine kendimiz montajlayarak ailelere hediye etmiş oluyoruz.” dedi. Mobilya bölümü öğrencisi Yusuf Coşar da mobilyaları teslim ettikleri ailelerdeki çocukların mutluluğuyla mutlu olduklarını kaydetti. Mobilyaları yenilenen 3 çocuk annesi Berna İnanç ise öğrencilerin yaptığı ürünleri gören çocuklarının çok mutlu olduğunu anlattı. İnanç, bu anlamlı davranış dolayısıyla çok duygulandığını ve öğrencilere çok teşekkür ettiğini söyledi.

 

 

 

 

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