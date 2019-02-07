Öğrenciler dijital oyun tasarlıyor
Türkiye’de özel bir eğitim kurumunda ilkokul öğrencileri dijital oyun tasarımı yapıyor.
Dijital oyun tasarımı artık ilkokul düzeyine kadar indi. Özel Arı İlköğretim Kurumları Dijital Oyun Tasarımı Kulübü öğrencileri, oyun tasarımı alanındaki çalışmalarını, uzmanlar rehberliğinde hayata geçiriyor.
Problem tabanlı öğrenme yaklaşımı temelinde tasarlanan dijital oyun dersinde karmaşıklaşan oyun görevlerini gerçekleştiren öğrenciler, kullandıkları yazılım üzerinden oyunlar tasarladı. Değişik renk, büyüklük ve desenlerdeki blokları kullanarak kendilerine yeni dünyalar kurmanın yanı sıra, kodlarla robotlara komutlar veren, yarış oyunlarında hazırladıkları araçlarla bilgisayarlara karşı yarışan kulüp öğrencileri, dijital oyun tasarımı dünyasındaki yerlerini aldı.
KULÜP DEVAM EDECEK
Kulüp çalışmalarının süreceğini belirten Özel Arı İlköğretim Kurumları Müdürü Nermin Güney, “Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdikleri Dijital Oyun Tasarımı Kulübünü, onların bilişsel becerilerinin gelişimi yönünden oldukça önemsiyoruz. Eğitim teknolojileri merkezi uzmanlarımız rehberliğinde pek çok çalışmada etkin olan öğrencilerimiz, oyun tasarımını öğrenmenin yanı sıra dijital çağın becerilerini de ediniyor” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle