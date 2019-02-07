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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.02.2019 - 16:25, Son Güncelleme:/

Öğrenciler dijital oyun tasarlıyor

Türkiye’de özel bir eğitim kurumunda ilkokul öğrencileri dijital oyun tasarımı yapıyor.

Öğrenciler dijital oyun tasarlıyor
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Dijital oyun tasarımı artık ilkokul düzeyine kadar indi. Özel Arı İlköğretim Kurumları Dijital Oyun Tasarımı Kulübü öğrencileri, oyun tasarımı alanındaki çalışmalarını, uzmanlar rehberliğinde hayata geçiriyor.

Problem tabanlı öğrenme yaklaşımı temelinde tasarlanan dijital oyun dersinde karmaşıklaşan oyun görevlerini gerçekleştiren öğrenciler, kullandıkları yazılım üzerinden oyunlar tasarladı. Değişik renk, büyüklük ve desenlerdeki blokları kullanarak kendilerine yeni dünyalar kurmanın yanı sıra, kodlarla robotlara komutlar veren, yarış oyunlarında hazırladıkları araçlarla bilgisayarlara karşı yarışan kulüp öğrencileri, dijital oyun tasarımı dünyasındaki yerlerini aldı.

KULÜP DEVAM EDECEK
Kulüp çalışmalarının süreceğini belirten Özel Arı İlköğretim Kurumları Müdürü Nermin Güney, “Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdikleri Dijital Oyun Tasarımı Kulübünü, onların bilişsel becerilerinin gelişimi yönünden oldukça önemsiyoruz. Eğitim teknolojileri merkezi uzmanlarımız rehberliğinde pek çok çalışmada etkin olan öğrencilerimiz, oyun tasarımını öğrenmenin yanı sıra dijital çağın becerilerini de ediniyor” diye konuştu.

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