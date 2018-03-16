Öğrenciler, çimento projesiyle Harvard yolcusu

Öğrenciler, çimento projesiyle Harvard’a davet edildi. Üstelik sadece o da değil, Doğa Koleji öğrencileri, geliştirdiği çimento üretimi projesiyle Fransa Paris FIAP Jean Monnet, Mc Gill University Montreal, Ryerson University’s Toronto üniversitelerinden de davet aldı.

Sanayide oldukça önemli yer tutan çimentonun bileşimi farklı katkı maddeleriyle geliştirilebilir mi diye yola çıkan ve proje üreten Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 kampüsü 10’uncu sınıf öğrencileri Emir Akdaşci ve Ege Özlem, Harvard’a gidecekleri için oldukça heyecanlı ve mutlular. Projelerini sırasıyla laboratuvar görüşmeleri, deneysel aşama, literatür taramaları ve İngilizce’ye çevrilmesiyle tamamlayan Akdaşçi ve Özlem, projelerini şöyle anlattı:

ALTERNATİF ÜRETİM

“Bugün üretilen geleneksel Çimento kırılmış kalker ve kilin öğütülüp toz haline getirilerek sonrasında, 1400-1500 °C'de döner fırınlarda pişirilip içerisine yüzde 4-5 oranında alçı taşı katılmasıyla elde ediliyor. Bu çalışmamızda geleneksel formülde yapılan çimento karışımına ‘uçucu Kül- Kula Volkaniti – Bentonit -Boraks ve soba külü’ gibi farklı katkı maddeleri katılarak beton kalıplar oluşturuldu. Bu çimento kalıplarının kimyasal analiz ve fiziksel analizleri yapıldı. Çalışmayla bu tür endüstriyel atık maddelerinin çimento harcına katılmasıyla, geleneksel çimento formülünden ayrı, Türk Standartlarına uygun, farklı alternatif çimento üretilebileceği sonucuna varıldı”.

ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ

Geliştirdikleri projeyle sırasıyla Mayıs Amerika Harvard Medical School’a, Mc Gill University Montreal ,Fransa Paris FIAP Jean Monnet’a, Ryerson University’s Toronto’ya gidecek olan öğrencilerine başarılar dileyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor ve dünyada söz sahibi olmalarına büyük önem veriyoruz. Yurtdışına çimento projelerini temsil etmek ve tanıtmak için davet alarak giden öğrencilerimizi destekliyor ve sürekli onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Öğrencileriniz başarılarıyla hem okulumuzu hem de ülkemizi taçlandırıyorlar” dedi.