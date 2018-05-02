Öğrenciler bu etkinlikte buluşuyor
İhsan Mermerci Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 'Suha Mermerci Gözlemevi' bu yılda farklı bir etkinliğe imza atıyor. Geçtiğimiz yıl açılan gözlemevi üç üniversite işbirliği ile TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programına dahil oldu.
Uygulama atölyelerinin teknoloji tabanlı, tasarımların 3D yapılabilmesi ve insansız uzay aracı “ROVER” sunumları katılımcıların uzay teknolojisini yakından tecrübe etmesine fırsat sunacak.
Proje Koordinatörü Yeşim Kuyumcu, Astronomi öğretmeni Seda Kaptan ve Okul Gökbilim Kulübü öğrencilerinin birlikte hayata geçirdiği “2. Gökyüzü Buluşmaları” adlı Bilim ve Gökyüzü Gözlem Şenliği, anaokulundan liseye tüm öğrencilere hitap edecek. Etkinlik 3-4 Mayıs tarihlerinde halka açık olacak...
'Suha Mermerci Gözlemevi' geçen yıl bağışçı Suha Mermerci, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve dönemin AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın katılımıyla açılmıştı.
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