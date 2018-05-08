Öğrenciler bienalde
İki yılda bir yurtdışından okulların da katılımıyla gerçekleşen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin bu sene, ‘Şimdi ve Burada’ temasıyla beşincisi düzenleniyor. Öğrenciler çalışmalarıyla bienalde yer alıyor.
İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin beşincisi bu yıl düzenleniyor. Yurtdışından okulların da katıldığı ‘Şimdi ve Burada’ temalı etkinlikte ide okulları öğrencileri de heykel düzenleme alanındaki, İstanbul ruhunu yansıtan ‘Kristal Cennet ve Şehir Tutsakları’ eseri ve ‘Kent Çocukları, Çocukluk’ temalı nazirelerle yer aldı. 7-14 yaş arasındaki 36 öğrencinin emeğiyle hazırlanan eser çarpık kentleşme, şehrin içinde sıkışmışlık, doğal yaşam alanlarının daraltılması; modernleşme, yenilik, gelişim adına yapılan şehir düzenlemelerinde doğanın tahrip edilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesini ele alıyor. Çalışma, masal ve üç boyutlu düzenlemeyle anlatıldı. Öğrenciler, Türk edebiyatında bu temalar doğrultusunda yazılan bazı klasik ve çağdaş şiirlere yazdıkları nazirelerle (onlara benzetilerek yazılan sözler) eşlik etti. ide okulları görsel sanatlar öğretmeni Oya Mete Yener yönetiminde yapılan eser, çocukların kişisel dünyalarından yola çıkılarak hazırlandı. Öğrencilerin, eskiz çizimlerinden ortaya çıkan ve asetat (Asetik asidin tuzu veya esteri) kullanarak hayata geçirilen kristal şehirde, atık malzemelerden yapılan çocuk heykeller, içeride sıkışıp kalan aynı zamanda da bu şehri terk etmek istemeyen çocukları yansıttı.
ÇOCUKLAR ŞEHİRDE TUTSAK OLDUĞUNUN FARKINA VARAMIYOR
Eseri ortaya çıkaran hikâyenin yazarı beşinci sınıf öğrencisi Saba Koca şunları söyledi:
“Hikâyemde şehrin büyüsüne tutulan ve içeri girdiğinde aslında şehrin göründüğü kadar güzel olmadığını anlayan insanlardan daha doğrusu çocuklardan bahsetmek istedim. Çocuklar şehrin büyüsüne kapılıyor. Telefonlardan, bilgisayarlardan başını kaldıramıyor. Oyun oynamıyorlar. Şehrin içinde tutsak olduğunun farkına varmıyorlar. Hepimiz geri dönüşüm malzemelerini toparladık, ne yapacağımızı kurguladık daha sonra harekete geçtik.”
Sergi, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde 23 Mayıs’a kadar açık olacak.
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