Matematikte integral, fende kimya zorladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMatematikte integral, fende kimya zorladı
GeriEğitim Matematikte integral, fende kimya zorladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
16.06.2019 - 14:14, Son Güncelleme:/

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Adaylar AYT’yi Hürriyet’e yorumladı. Buna göre, matematikte integral konuları zorladı. Fen bilimlerinde ise kimya testinin zor olduğu görüldü. Edebiyatı bilgi ağırlıklı sorular oluşturdu. Zorluk derecesi açısından geçen yılki sınava benzer bir sınav olduğu ifade edildi.

Matematikte integral, fende kimya zorladı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. 180 dakikada 160 soru çözen adaylar, AYT’yi Hürriyet’e yorumladı. Buna göre, matematikte integral konuları zorladı. Fen bilimlerinde ise kimya testinin zor olduğu görüldü. Edebiyatı bilgi ağırlıklı sorular oluşturdu. Zorluk derecesi açısından geçen yılki sınava benzer bir sınav olduğu ifade edildi. İşte adayların AYT yorumları:

 

Öğrenciler, özellikle matematikte trigonometri ve integralde zorlandıklarını, kimya sorularının da zor olduğunu söylediler.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Onur Yücel: Bu yıl ilk senem. Biraz zordu, orta seviyeydi. Karmakarışıktı, bazıları kolaydı, bazıları gerçekten çok zordu. Geri kalanlar orta seviyeydi bence. Daha çok işlem gerektiren sorular vardı matematikte. Trigonometride biraz zorlandım. Geometride de bir-iki soru zorladı. Sayısal çözdüm ben. Geçen seneye göre daha zorlayıcı gözüküyordu. Bence en zor test kimyaydı.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Ahmet Çafoğlu: Sınava ilk kez giriyorum. Sorular dün çok zordu, bugün aynı şekilde matematik ve fen bilimleri çok zordu. Ben sözelciyim. Sosyal bilimler çok çok kolaydı. Türkçe, edebiyat soruları iyiydi. Umarım iyi olur. Bu yılki sorular geçen senekinden daha zordu.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Samet Yıldız: Zor da vardı, kolaydı. Ben matematik ve fen çözdüm. Kimya diğerlerine göre daha zordu, daha çok boşum var. Matematik kolaydı aslında ama kaçırdığım bazı sorular oldu. İntegral soruları biraz zordu.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Elif Berfin Özer: Geçen seneye oranla daha iyiydi, daha kolay geldi bana. Belki de çalıştığım için. Sayısalı çözdüm, biraz da edebiyat baktım. Türkçe soruları iyiydi, edebiyat da kolaydı ama erken çıkmak zorunda kaldım. Sayısalda da biyoloji iyiydi, bilenin yapabileceği sorulardı. Bilgi gerektiriyordu. Matematikte integralde zorlandım ama o kadar korkutucu değildi. Sınavın en zor testi, matematikti benim için.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Pelin Karagözlü: Dünkü sınava göre bu daha iyiydi. Eşit ağırlıktan girdim. İntegral sorusu zordu, ben ona bakmadım. Belli konular vardı, onları yaptım. Edebiyat iyiydi. Yorum çok sormuşlar. Geçen sene bu kadar yoktu. Fen soruları da çok işlem gerektiriyordu.

ÇALIŞANIN YAPABİLECEĞİ BİR SINAVDI

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Mehmet Kandaş: Genel olarak çalışan yapardı. Ben pek çalışmadığım için yapamadım, hazırlanmadım fazla. Dünkü gibi süre sıkıntısı yoktu, fazlaca yetti. Edebiyat zorlayıcıydı. Ben sözelden girdim. Bir faydası olmayacağı için matematik yapmadım. Sosyal bilimler de kolaydı, zorlanmadım. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Edebiyat bilgi, sosyal bilimler ise hem bilgi hem yorum ağırlıklıydı.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Zeynep Seyhan: Ben sayısalcıyım, matematik kolaydı. Zor değildi. Geometri için yorum yapmak istemiyorum çünkü çok çalışmamıştım, o yüzden biraz zorlandım. Matematikte türevler, entegraller çok kolaydı. AYT’de artık formüller de verildiği için çok sorun yaratmadı. Fende sanki kimya biraz zordu. Biyolojide de bilgi isteyen sorular vardı. Geçen yıl kimya ve biyoloji daha kolaydı. Matematik soruları da benzerdi.

Matematikte integral, fende kimya zorladı

Sıla Eren: Birkaç tane zor soru vardı ama çok zor değildi. Geometri biraz zordu. Edebiyat sorularına baktım ama çözmedim. Fen bilimlerinde kimya biraz zordu, daha kolay bekliyordum. Ama genel olarak zor değildi. Geçen senenin sorularıyla benzerdi sorular.

Ceyda Karaca: Özellikle matematik çok zordu. Sayısaldan hiçbir soruyu yapamadığım için çok zamanım arttı. Ben de hem sayısal hem sözel sorularını çözdüm. Sorular uzundu. İntegral gerçekten çoktu. Ayıp etmişler bence. Fen bilimlerine ise çok ağırlık veremedim. Edebiyatta sorular uzundu ve çok fazla ağırlıklıydı. Geçen seneki sorular daha yoruma dayalıydı. Sayısalcıyım ama hangi alanda tercih yapacağıma, sonuçlar gelince karar vereceğim.

Özgenur Ağırman: Ben TM’ciydim. Sosyal-1’den bahsedecek olursam. Kesinlikle boşa çalıştığımı düşünüyorum. Tamamen genel geçer bilgilerdi. Çok kolaydı edebiyet kısmı. Bilgi isteniyordu. Sorular, 9 ve 10’da gördüğümüz en basit konulardan geldi. Cumhuriyet Dönemi edebiyatına çok hazırlanmıştık, ama oradan soru gelmedi. Sosyal-2 alanım değildi, ama 40 sorudan 30’unu yapacak kadar kolaydı. O da yorum yaparak çıkarabileceğiniz şeylerdi. Matematikten çok korkuyordum, ama bence o da kolaydı. Biz TM öğrencileri olarak matematikte çok zorlanırız, fakat bu o kadar zorlayıcı değildi. İntegralde zorlandım. Normalde de zorlandığım bir konudur. Ama bence ilk 15 matematik sorusunu herkes çözmüştür. O kadar kolaydı. Fene bakmadım. Çünkü alanım değlidi. 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Matematikte integral, fende kimya zorladı
Türk gençleri daha fazla sorgulamalı
AYT bitti... Sırada YDT var
Türkçe soruları süreyi zorladı