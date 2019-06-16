Matematikte integral, fende kimya zorladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. 180 dakikada 160 soru çözen adaylar, AYT’yi Hürriyet’e yorumladı. Buna göre, matematikte integral konuları zorladı. Fen bilimlerinde ise kimya testinin zor olduğu görüldü. Edebiyatı bilgi ağırlıklı sorular oluşturdu. Zorluk derecesi açısından geçen yılki sınava benzer bir sınav olduğu ifade edildi. İşte adayların AYT yorumları:

Öğrenciler, özellikle matematikte trigonometri ve integralde zorlandıklarını, kimya sorularının da zor olduğunu söylediler.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:



Onur Yücel: Bu yıl ilk senem. Biraz zordu, orta seviyeydi. Karmakarışıktı, bazıları kolaydı, bazıları gerçekten çok zordu. Geri kalanlar orta seviyeydi bence. Daha çok işlem gerektiren sorular vardı matematikte. Trigonometride biraz zorlandım. Geometride de bir-iki soru zorladı. Sayısal çözdüm ben. Geçen seneye göre daha zorlayıcı gözüküyordu. Bence en zor test kimyaydı.



Ahmet Çafoğlu: Sınava ilk kez giriyorum. Sorular dün çok zordu, bugün aynı şekilde matematik ve fen bilimleri çok zordu. Ben sözelciyim. Sosyal bilimler çok çok kolaydı. Türkçe, edebiyat soruları iyiydi. Umarım iyi olur. Bu yılki sorular geçen senekinden daha zordu.



Samet Yıldız: Zor da vardı, kolaydı. Ben matematik ve fen çözdüm. Kimya diğerlerine göre daha zordu, daha çok boşum var. Matematik kolaydı aslında ama kaçırdığım bazı sorular oldu. İntegral soruları biraz zordu.



Elif Berfin Özer: Geçen seneye oranla daha iyiydi, daha kolay geldi bana. Belki de çalıştığım için. Sayısalı çözdüm, biraz da edebiyat baktım. Türkçe soruları iyiydi, edebiyat da kolaydı ama erken çıkmak zorunda kaldım. Sayısalda da biyoloji iyiydi, bilenin yapabileceği sorulardı. Bilgi gerektiriyordu. Matematikte integralde zorlandım ama o kadar korkutucu değildi. Sınavın en zor testi, matematikti benim için.



Pelin Karagözlü: Dünkü sınava göre bu daha iyiydi. Eşit ağırlıktan girdim. İntegral sorusu zordu, ben ona bakmadım. Belli konular vardı, onları yaptım. Edebiyat iyiydi. Yorum çok sormuşlar. Geçen sene bu kadar yoktu. Fen soruları da çok işlem gerektiriyordu.

ÇALIŞANIN YAPABİLECEĞİ BİR SINAVDI



Mehmet Kandaş: Genel olarak çalışan yapardı. Ben pek çalışmadığım için yapamadım, hazırlanmadım fazla. Dünkü gibi süre sıkıntısı yoktu, fazlaca yetti. Edebiyat zorlayıcıydı. Ben sözelden girdim. Bir faydası olmayacağı için matematik yapmadım. Sosyal bilimler de kolaydı, zorlanmadım. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Edebiyat bilgi, sosyal bilimler ise hem bilgi hem yorum ağırlıklıydı.



Zeynep Seyhan: Ben sayısalcıyım, matematik kolaydı. Zor değildi. Geometri için yorum yapmak istemiyorum çünkü çok çalışmamıştım, o yüzden biraz zorlandım. Matematikte türevler, entegraller çok kolaydı. AYT’de artık formüller de verildiği için çok sorun yaratmadı. Fende sanki kimya biraz zordu. Biyolojide de bilgi isteyen sorular vardı. Geçen yıl kimya ve biyoloji daha kolaydı. Matematik soruları da benzerdi.



Sıla Eren: Birkaç tane zor soru vardı ama çok zor değildi. Geometri biraz zordu. Edebiyat sorularına baktım ama çözmedim. Fen bilimlerinde kimya biraz zordu, daha kolay bekliyordum. Ama genel olarak zor değildi. Geçen senenin sorularıyla benzerdi sorular.

Ceyda Karaca: Özellikle matematik çok zordu. Sayısaldan hiçbir soruyu yapamadığım için çok zamanım arttı. Ben de hem sayısal hem sözel sorularını çözdüm. Sorular uzundu. İntegral gerçekten çoktu. Ayıp etmişler bence. Fen bilimlerine ise çok ağırlık veremedim. Edebiyatta sorular uzundu ve çok fazla ağırlıklıydı. Geçen seneki sorular daha yoruma dayalıydı. Sayısalcıyım ama hangi alanda tercih yapacağıma, sonuçlar gelince karar vereceğim.

Özgenur Ağırman: Ben TM’ciydim. Sosyal-1’den bahsedecek olursam. Kesinlikle boşa çalıştığımı düşünüyorum. Tamamen genel geçer bilgilerdi. Çok kolaydı edebiyet kısmı. Bilgi isteniyordu. Sorular, 9 ve 10’da gördüğümüz en basit konulardan geldi. Cumhuriyet Dönemi edebiyatına çok hazırlanmıştık, ama oradan soru gelmedi. Sosyal-2 alanım değildi, ama 40 sorudan 30’unu yapacak kadar kolaydı. O da yorum yaparak çıkarabileceğiniz şeylerdi. Matematikten çok korkuyordum, ama bence o da kolaydı. Biz TM öğrencileri olarak matematikte çok zorlanırız, fakat bu o kadar zorlayıcı değildi. İntegralde zorlandım. Normalde de zorlandığım bir konudur. Ama bence ilk 15 matematik sorusunu herkes çözmüştür. O kadar kolaydı. Fene bakmadım. Çünkü alanım değlidi.