Öğrenciler Aydos Ormanı’nı temizledi
Üniversite öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 30 öğrenci ‘Her atık çöp değildir’ etkinliği kapsamında Kartal Aydos Ormanı’nda çevre temizliği yaptı.
Üniversite öğrencileri bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. İstanbul Okan Üniversitesi ve Kartal Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Her atık çöp değildir’ etkinliği kapsamında öğrenciler Kartal Aydos Ormanı’nda çevre temizliği yaptı. 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte çöp, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları geri dönüşüme kazandırıldı.
100 ÇÖP POŞETİ TOPLANARAK GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLANDI
Etkinliğin gerçekleştirmesinde öncülük yapan İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Görkem Önal, “Çevre haftası dolayısıyla belediyeye öğrencilerimizle birlikte doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapmak istediğimizi ilettik. Aydos Ormanı’nda gerçekleştirilen temizlikte Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars da bizimleydi. Etkinlik sonunda yaklaşık 100 çöp poşeti toplanarak geri dönüşüm sağlandı” diye konuştu. Kartal Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, etkinlik öncesi yaptığı bilgilendirmede “Çevre insanların ve tüm canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Geri dönüştürülen bir ton cam atıkla 100 litre petrol tasarrufu sağlanıyor. Bir metal içecek kutusunun geri dönüşümüyle 100 voltluk bir ampulün 20 saat çalışması kadar enerji kazanıyor” dedi.
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