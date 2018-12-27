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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
27.12.2018 - 14:45, Son Güncelleme:/

Öğrenciler alışveriş filesi ördü

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında lise öğrencilerine alışveriş filesi örme eğitimi verildi. Farkındalık yaratarak atık oluşumunu azaltmayı amaçlayan proje, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

Öğrenciler alışveriş filesi ördü
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında lise öğrencilerine alışveriş filesi örme eğitimi verdi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturarak farkındalık yaratmayı amaçlayan proje, çevre kirliliğini önleyerek atık oluşumunu azaltmayı hedefliyor. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen projenin ilk etabına, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

İLK HEDEF YILDA KİŞİ BAŞI 90 POŞET
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "Ocak ayından itibaren marketlerde poşet kullanımı artık ücretli olacak. Ülkemizde yılda 35 milyar civarında poşet kullanılıyor. Bir kişi ise yılda yaklaşık 440 adet poşet kullanıyor. 2019 yılı içinde hedefimiz bu 440 adet poşeti 90’a düşürebilmek. 2025’e kadar ise bu rakamı 40’a çekmeyi hedefliyoruz. Poşetler doğada çok uzun süre kalan bir materyal. Denizlere karıştığında, denizlerdeki canlılar tarafından besin zannedilerek yeniyor. Besin zinciriyle bizlere kadar ulaşıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor bu yüzden bakanlığımız bu konuda çok radikal bir karar aldı ve poşetlerin kullanımını zorlaştırmayı hedefliyor. Bu yeniliğe toplumun her kesiminin destek olması gerekiyor" dedi.

‘ÇALIŞMA OKULLARIMIZDA YAYGINLAŞTIRILACAK’
Eğitimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şunları söyledi:
"Eğitim sadece müfredatı çocuğa yükleyip kenara çekilmek değil. Eğitim, hayvanlara hassas yaklaşmaktan, çevre sorunlarına hatta ahlaki yaklaşımlara kadar geniş içeriğe sahip bir olgu. Özellikle yaşadığımız dünyada, İzmir’imizde çevreyle alakalı duyarlılığı oluşturmak anlamında sıfır atıkla ve israfla ilgili bir bilinç, farkındalık verilecekse bu daha çok öğrencilerimizin bilinç altına ve zihinsel alt yapılarına uygun bir şekilde verilmeli. Çevreyle birlikte doğuyor, büyüyor ve yaşamımızı teslim ediyoruz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 ilçemizin okullarına geri dönüşümle ilgili geri dönüşüm kutularımızı koyduk. Hemen hemen bütün okullarımızda ayrışımlar yapılmaktadır. Bununla birlikte, ocak ayından itibaren 30 ilçemizde bunu tüm okullarımıza yaygınlaştıracağız. Öğrencilerimize bu bilinci vererek farkındalığı arttırmayı ve karşılığını tüm İzmir’de görmeyi amaçlıyoruz. 30 ilçenin hepsinde iyi bir doğa, iyi bir çevreyi oluşturmak için bu farkındalığı ortaya koymamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün desteğiyle birlikte poşetteki düzenlemeyi okullarımızda yaygınlaştıracağız. Burada yaptığımız program çok İzmirlilere anlamlı bir mesaj iletiyor. Bu bilinci sahiplenen öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışma okullarımızda yaygınlaşarak devam edecek."

Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, etkinliğe katılan Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul aile birliği bünyesine maddi yardım yaparak destek olacağının da sözünü verdi.

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