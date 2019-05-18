Öğrenciler 24 Mayıs’ta iklim için ayakta
Dünya çapında öğrenciler 24 Mayıs’ta iklim değişikliği için ikinci kez derslerini bırakarak protesto gösterilerine hazırlanıyor.
Protestolara Türkiye’den de katılım olacağı belirtiliyor. 11 yaşındaki iklim aktivisti Deniz Çevikus da “Bu bizim geleceğimiz” diyerek destek çağrısı yaptı. Çevikus, şunları söyledi: “24 Mayıs’ta tüm dünyada küresel bir iklim eylemi gerçekleştirilecek. Bu sayede iklim krizinin etkilerine daha ciddi bir şekilde dikkat çekilmesi hedefleniyor. Tabii tüm dünyadaki çocuklar gibi bizler de Türkiye’de 24 Mayıs cuma günü pankartlarımızla iklim krizine dikkat çekeceğiz. Greta’nın yetişkinlere değil de biz çocuklara ve gençlere seslenmesinin bir sebebi var: Tehlikede olan, bizim geleceğimiz. Bize yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu geç de olsa almaları için yetişkinleri de biz zorlamalıyız.” 2018’de 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in İsveç Parlemantosu önünde başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ olarak anılan okul boykotları 15 Mart’ta dünya çapına yayılmıştı. İkinci gösterilerse, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ve Times dergisine kapak olan Thunberg’ün çağrısı üzerine 24 Mayıs’ta yapılacak.
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