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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:/

Öğrenciler ‘21. yüzyıl tehditleri’ hakkında bildiri sunacak

MEB tarafından ‘21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri’ konusunda düzenlenecek ulusal öğrenci sempozyumunda sosyal bilimler öğrencileri, ‘göçün toplumsal etkileri’, ‘iklim değişikliği’, ‘terör’ gibi başlıklarda bildiri sunacak.

Öğrenciler ‘21. yüzyıl tehditleri’ hakkında bildiri sunacak
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ‘21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri’ konusunda düzenlenecek ulusal öğrenci sempozyumunda, ülke genelinden sosyal bilimler öğrencileri, ‘göçün toplumsal etkileri’, ‘iklim değişikliği’, ‘terör’ gibi başlıklarda bildiri sunacak. Öğrencilerin, yaşadıkları yüzyılın sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına katkı sağlanması amacıyla Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ‘Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’ düzenlenecek. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi koordinasyonunda 29-30 Nisan'da yapılacak sempozyuma, Trabzon'daki okullardan 500, farklı illerdeki sosyal bilimler liselerinden de 98 öğrenci ve 145 öğretmen katılacak. ‘21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri’ başlığı altında 19 akademisyenin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyumda 76 öğrenci, bildiri ve poster sunumu yapacak.

ÖĞRENCİ BİLDİRİLERİ KİTAPLAŞTIRILDI
Sempozyumda, öğrencilerin sunumları arasında, ‘göçün toplumsal etkileri’, ‘savaşın değişen yüzü’, ‘iklim değişikliği ve çevre’, ‘terör’ ve ‘teknoloji’ gibi konular yer alacak. Öte yandan, öğrencilerin yaptıkları araştırmalar sonucunda, sempozyumda sunmak üzere hazırladıkları bildiriler, oluşturulan inceleme kurulu tarafından değerlendirilerek kitap haline getirilecek.

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