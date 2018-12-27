Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi
5'inci sınıf öğrencisi Çağan Öncül, kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek 'Bluetooth Kontrollü Akıllı Priz' projesini ortaya çıkardı.
Günümüzde artık her an yeni bir teknolojik gelişme yaşanıyor. 100 yıl önce yapılan bir icat onlarca yıl kullanılırken, şu anda piyasaya çıkan yeni bir ürün kısa bir zaman sonra eski kalabiliyor. ide okulları 5'inci sınıf öğrencisi Çağan Öncül, bilişim dersinde yaptığı 'Bluetooth Kontrollü Akıllı Priz' projesiyle kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek prizi uzaktan kontrol edilebilir hale getirdi. Proje sürecinde ide okulları bilişim teknolojileri öğretmeni Alim Keskin’in mentörlük yaptığı ve yaklaşık bir aylık süre sonunda ortaya çıkan bu projenin amacı; birbirinden bağımsız olarak aynı ortamda bulunan nesneler arasında kablosuz olarak iletişim kurmak ve yönlendirmek.
PROJENİN ÇALIŞMA MANTIĞI
Evindeki cihazları nasıl akıllı hale getirebileceğinden yola çıkan Çağan Öncül, araştırma sürecinden sonra önce Arduino Uno ile kodlama ve elektroniği bir araya getirdi. Daha sonra App Inventor uygulamasında röleyi açıp kapamaya yarayan bir mobil uygulama tasarladı. Ve bluetooth modülü aracılığıyla prizle bağlantı sağladı. Projenin çalışma mantığı ise şu şekilde; mobil uygulamada açma tuşuna bastığında röle kapanıyor ve elektrik akıllı prize gidiyor. Aynı şekilde kapama butonuna basıldığında da röle aktif hale geliyor ve elektrik kesiliyor.
DAHA UYGUNA MAL EDİLDİ
Akıllı ev sistemlerinde kullanılan bu teknoloji, normalde oldukça yüksek rakamlara kuruluyor. Ancak, Çağan Öncül bu projeyle normalde çok daha maliyetli bir yapıyı neredeyse 10’da 1 seviyesinde bir maliyetle üretmeyi başardı. Böylece maliyetten de tasarruf edilmiş oldu.
ELEKTRİĞİN OLDUĞU BİRÇOK ALANDA AKTİF OLARAK KULLANILABİLİR
Bluetooth Kontrollü Akıllı Prizin kullanım alanları, evler, okullar, işyerleri, hastaneler kısacası elektriğin olduğu her yerde akıllı priz kullanılabilir.
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