Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi
GeriEğitim Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.12.2018 - 15:56, Son Güncelleme:/

Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi

5'inci sınıf öğrencisi Çağan Öncül, kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek 'Bluetooth Kontrollü Akıllı Priz' projesini ortaya çıkardı.

Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Günümüzde artık her an yeni bir teknolojik gelişme yaşanıyor. 100 yıl önce yapılan bir icat onlarca yıl kullanılırken, şu anda piyasaya çıkan yeni bir ürün kısa bir zaman sonra eski kalabiliyor. ide okulları 5'inci sınıf öğrencisi Çağan Öncül, bilişim dersinde yaptığı 'Bluetooth Kontrollü Akıllı Priz' projesiyle kodlama, elektronik (Arduino) ve 3 boyutlu tasarım uygulamalarını bir araya getirerek prizi uzaktan kontrol edilebilir hale getirdi. Proje sürecinde ide okulları bilişim teknolojileri öğretmeni Alim Keskin’in mentörlük yaptığı ve yaklaşık bir aylık süre sonunda ortaya çıkan bu projenin amacı; birbirinden bağımsız olarak aynı ortamda bulunan nesneler arasında kablosuz olarak iletişim kurmak ve yönlendirmek.

PROJENİN ÇALIŞMA MANTIĞI
Evindeki cihazları nasıl akıllı hale getirebileceğinden yola çıkan Çağan Öncül, araştırma sürecinden sonra önce Arduino Uno ile kodlama ve elektroniği bir araya getirdi. Daha sonra App Inventor uygulamasında röleyi açıp kapamaya yarayan bir mobil uygulama tasarladı. Ve bluetooth modülü aracılığıyla prizle bağlantı sağladı. Projenin çalışma mantığı ise şu şekilde; mobil uygulamada açma tuşuna bastığında röle kapanıyor ve elektrik akıllı prize gidiyor. Aynı şekilde kapama butonuna basıldığında da röle aktif hale geliyor ve elektrik kesiliyor.

DAHA UYGUNA MAL EDİLDİ
Akıllı ev sistemlerinde kullanılan bu teknoloji, normalde oldukça yüksek rakamlara kuruluyor. Ancak, Çağan Öncül bu projeyle normalde çok daha maliyetli bir yapıyı neredeyse 10’da 1 seviyesinde bir maliyetle üretmeyi başardı. Böylece maliyetten de tasarruf edilmiş oldu. 

ELEKTRİĞİN OLDUĞU BİRÇOK ALANDA AKTİF OLARAK KULLANILABİLİR
Bluetooth Kontrollü Akıllı Prizin kullanım alanları, evler, okullar, işyerleri, hastaneler kısacası elektriğin olduğu her yerde akıllı priz kullanılabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğrenciden ‘Akıllı Priz’ projesi

Ahşap oyuncak yarışması başlıyor

Meyve tabağı okul kantinine girdi

Öğrenciler alışveriş filesi ördü