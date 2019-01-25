Öğrenci yurtları, federasyonlara açıldı
Yurtlar, federasyonların yurtiçindeki organizasyonlarında yatak durumunun uygunluğuna göre kullanılabilecek.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, federasyonların yurtiçinde düzenleyeceği organizasyonlarda öğrenci yurtlarından yararlanabileceğini duyurdu. Genel müdür vekili Mehmet Baykan imzasıyla tüm federasyonlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca spor federasyonlarının yıllık faaliyet programları gereği yurtiçinde düzenleyecekleri kamp ve organizasyonlara katılan sporcu, antrenör, hakem gibi spor elemanlarına konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yatak durumu uygun olan öğrenci yurtlarının kullanılması yönünde çalışmalara başlanmıştır."
Yazıda ayrıca, federasyonların konuyla ilgili olarak Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmaları gerektiği belirtildi.
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