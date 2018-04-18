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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
18.04.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

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Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen gönüllü öğrenci ve akademisyenler, Hayvanseverler Kulübü kurdu. Sokak hayvanları için barınaklar yapan kulüp üyeleri, üniversite ve yurtlar ile esnaftan topladıkları artık yemeklerle hayvanları besliyor. Aşı ve bakımlarını da üstlendikleri hayvanlar için seferber olan gönüllüler vatandaşlara hayvan sevgisini anlatmak için çalışıyor.

Sokak hayvanları için çalışma başlatan ve Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenlerin yer aldığı gönüllüler, yaptıkları barınakları kent merkezine üç kilometre uzaklıkta köpeklerin toplandığı alana kurdu. Üniversite ve yurtlar ile esnaflardan topladıkları atık yemekleri götürdükleri barınaklarda köpeklere dağıtan hayvanseverler, bu sayede köpeklerin karınlarını doyurmaya başladı. Gönüllüler, şehir merkezinde plastik borulardan yaptıkları yemlikleri de caddelere koyarak kedi ve köpekleri beslenmesini sağladı. Sokak hayvanlarının aşılarını da yaptıran öğrenci ve akademisyenler, toplumda hayvan sevgisinin artmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını hedefliyor.

Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

AMAÇ HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükselokulu Öğretim Görevlisi Beliz Yekeler, amaçlarının sokak hayvanlarını korumak, beslemek ve tedavilerini yaptırmak olduğunu ve insanlara hayvan sevgisini aşılamak istediklerini belirtti. Gümüşhane Belediyesi'nin yaptırdığı barınağın henüz tamamlanmadığını ve köpeklerin çöplük alanda bakıldığını söyleyen Yekeler, "Üniversiteli gençler her gün çöplüğe gelerek sokak hayvanlarını ve şehirdeki diğer hayvanları besliyor. Şehrin belli başlı yerlerine borulardan oluşan yemlikler yaptık. Boruların ağızlarını ovar şeklinde kesip, içine kuru mamayı döküyoruz" dedi.

Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

'BİR CANA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Hayvanseverler Kulübü Başkanı Abdulkadir Geylani Mertcan ise, hayvanlara hayatın zor olmadığını gösteremeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bir cana dokunmaya çalışıyoruz. Gümüşhane'de hayvanlara hayatın zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada beslemeleri yapıyoruz. Elimizden geldikçe sağlıklı bir imkân sunmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan destek alıyoruz. Daha çok mama desteği alıyoruz. Gümüşhane esnafımız yardım ediyor. Gümüşhane Belediyesi bu konuda bizlere araç tahsis ediyor" diye konuştu.

Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

SOSYAL MEDYADAN MAMA DESTEĞİ
Her gün sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarını belirten Gizem Güler de "Gümüşhane Belediyesi ve esnafından, yurtlardan, sosyal tesislerden ve otellerden birçok yemek temin ediyoruz. Şehir içinde beslemelerimiz oluyor. Sosyal medyalardan aldığımız yaş ve kuru mamalar takviye olarak geliyor" diyerek vatandaşlardan sokak hayvanları için duyarlılık göstermelerini istedi.

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