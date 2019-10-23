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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 23.10.2019 - 09:58, Son Güncelleme:/

Öğrenci karneleri ne zaman değişecek? Yeni karneler nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenlerle gerçekleştirdiği değerlendirme ve yurt dışı örneklerini incelemesinin ardından gündeme alınan karne değişikliği taslak haline getirildi. Yeni karneler için gündeme alınan değişiklikler arasında, öğrencilerin gelişim süreci bilgilerinin karnelere yansıtılması da yer alıyor. Peki, yeni karneler nasıl olacak? İşte, karnelerde yer alması beklenen bazı değişiklikler

Öğrenci karneleri ne zaman değişecek? Yeni karneler nasıl olacak?
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Okullarda dönem sonu öğrenci değerlendirmesi için verilen karneler, yeni dönemde değişiklik gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde durduğu konulardan birisi olan öğrenci karneleri, yeni değişiklikle birlikte dönem sonlarında gelişim süreçlerini de yansıtacak. Peki, yeni karneler nasıl olacak? İşte, CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın özel haberi

YENİ KARNELER NASIL OLACAK?

Mevcut karnelerde öğrencilerin son 1 yıl içerisindeki sınav sonuçları yansıtılıyor. Daha çok sonuç odaklı bir değerlendirme yer alıyor. Artık yapılacak değişiklikler ile öğrencilerin 1 yıl içerisindeki gelişim süreçleri yer alacak. Bu şekilde veliler, öğrencinin karnesine baktığında çocuğunun o yıl içerisinde neyi yapıp yeni yapamadığını net bir şekilde görebilecek. Başlıca değişiklikler şu şekilde olacak;

  • Karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak
  • Karneler tek sayfa olmayacak
  • Derslerdeki gelişim süreci yer alacak; Ezber yapabiliyor mu?, derste söz hakkı istiyor mu?, yüksek sesle okuyabiliyor mu?, okuyabildiğini anlayabiliyor mu ve yazıya dökebiliyor mu?, Hatasız söyleneni ne kadar hızla yazabiliyor?, Duyduğunu ne kadar hızla yazabiliyor?, anladığını anlatabiliyor mu?, Matematik dersinde öğrenciler 4 işlem yapabiliyor mu?, Analiz yeteneği var mı?
Öğrenci karneleri değişiyor! Yeni karneler nasıl olacak?Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenlerle gerçekleştirdiği değerlendirme ve yurt dışı örneklerini incelemesinin ardından gündeme alınan karne değişikliği taslak haline getirildi. Yeni karneler için gündeme alınan değişiklikler arasında, öğrencilerin gelişim süreci bilgilerinin karnelere yansıtılması da yer alıyor.
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Yıllardır alışılagelmiş olan tek sayfalık karne örnekleri yer almayacak. Yukarıdaki bilgiler yer aldığı için karneler, birden fazla sayfadan oluşacak. Akademisyenlerle yapılan toplantılar, dünya örneklerinin incelenmesi neticesinde birçok ülkede karnelerin bu şekilde kapsamlı olduğu kanısına varıldı. 

YENİ KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

23 Ekim itibariyle çalışmalar devam ederken, farklı neler yapılabileceği konusunda toplantıların devam ettiği öğrenildi. Önümüzdeki sene bu çalışmanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki yeni eğitim yılında karnelerin formatının değiştirilmesi öngörülüyor.

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