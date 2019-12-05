Öğrenci evine rektörden ziyaret
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.
AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencisi Özge Özgentürk ve Merve Küçük ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eda Arıcı ve AÜ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Şeyma Sancar, sosyal medyadan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı akşam yemeğine davet etti. Bu isteği kırmayan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindekilerle öğrencilerin evini ziyaret etti.
Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerden Özge Özgentürk'ün kendisini sosyal medya hesabından evlerine davet ettiğini belirterek öğrencilerin isteğini yerine getirmek için eşiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Ziyarette öğrencilerin günlük yaşantıları hakkında da bilgi sahibi olabildiğini söyleyen Çomaklı, "Öğrencilerimizi görmek için ziyarette bulunduk. Ailelerin çocuklarının bize emanet olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz onlara gözümüzden daha iyi bakıyoruz" dedi.
Özgentürk de Çomaklı çiftinin kendilerini kırmayıp ziyaret ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
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