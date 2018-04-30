Öğrenci affı talebi Twitter’da... #TorbaYasadaÖğrenciAffı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
30.04.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Öğrenci affı talebi Twitter’da... #TorbaYasadaÖğrenciAffı

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Öğrenci affı talebi Twitter’da... #TorbaYasadaÖğrenciAffı

Başbakan Binali Yıldırım’ın, öğrenci affıyla ilgili açıklamalarının ardından umutlandıklarını belirten eski öğrenciler Twitter’da taleplerini dile getirdi. Kullanıcılar #TorbaYasadaÖğrenciAffı hashtag’iyle öğrenci affı istedi.

İzmir'de öğrenci affıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Öğrencilerin hakikaten af konusunu da olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulamamışsa, sadece öyle ve ya böyle ailevi nedenlerle, ilgiyi göstermemekten dolayı okuldan uzak kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Başbakan Yıldırım’ın açıklamasının ardından kullanıcılar Twitter’da öğrenci affı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Umutlandıklarını belirten eski öğrenciler, Torba Yasa’da öğrenci affına yer verilmesini istedi.

İŞTE TWİTTER KULLANICILARININ YORUMLARI: 

Panocka zeno @ZenoPanocka
Umutlandık. Umudumuzu kırmayın. #TorbaYasadaÖğrenciAffı

Senol ADATEPE @SenolAdatepe
Terör suçu hariç tüm öğrencilere af çıksın. Eğitimini tamamlamak isteyenlere engel olmamak gerekiyor #TorbaYasadaÖğrenciAffı

cemre @porfavorcemre
#TorbaYasadaÖğrenciAffı bekliyoruz.İnsanların duygularıyla umutlarıyla oynamayın

Umut Bahri Çalık @umt_29
Şu KYK borçlarını da bi affetseniz😎 #TorbaYasadaÖğrenciAffı

üniversiteaffi @universiteaf
Gelecek için #torbayasadaöğrenciaffı

Sait Demir @SaitdemirGs
#TorbaYasadaÖğrenciAffı Asistan doktorlar ve mağdur öğrenciler büyük umutlarla #Öğrenciaffı bekliyor

Afbekleyenöğrenci @Afbekleyen
#TorbaYasadaÖğrenciAffı sağlık sorunları nedeniyle bıraktığımız eğitimimize dönmek istiyoruz

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