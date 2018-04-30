Öğrenci affı talebi Twitter’da... #TorbaYasadaÖğrenciAffı
Başbakan Binali Yıldırım’ın, öğrenci affıyla ilgili açıklamalarının ardından umutlandıklarını belirten eski öğrenciler Twitter’da taleplerini dile getirdi. Kullanıcılar #TorbaYasadaÖğrenciAffı hashtag’iyle öğrenci affı istedi.
İzmir'de öğrenci affıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Öğrencilerin hakikaten af konusunu da olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulamamışsa, sadece öyle ve ya böyle ailevi nedenlerle, ilgiyi göstermemekten dolayı okuldan uzak kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Başbakan Yıldırım’ın açıklamasının ardından kullanıcılar Twitter’da öğrenci affı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Umutlandıklarını belirten eski öğrenciler, Torba Yasa’da öğrenci affına yer verilmesini istedi.
İŞTE TWİTTER KULLANICILARININ YORUMLARI:
Panocka zeno @ZenoPanocka
Umutlandık. Umudumuzu kırmayın. #TorbaYasadaÖğrenciAffı
Senol ADATEPE @SenolAdatepe
Terör suçu hariç tüm öğrencilere af çıksın. Eğitimini tamamlamak isteyenlere engel olmamak gerekiyor #TorbaYasadaÖğrenciAffı
cemre @porfavorcemre
#TorbaYasadaÖğrenciAffı bekliyoruz.İnsanların duygularıyla umutlarıyla oynamayın
Umut Bahri Çalık @umt_29
Şu KYK borçlarını da bi affetseniz😎 #TorbaYasadaÖğrenciAffı
üniversiteaffi @universiteaf
Gelecek için #torbayasadaöğrenciaffı
Sait Demir @SaitdemirGs
#TorbaYasadaÖğrenciAffı Asistan doktorlar ve mağdur öğrenciler büyük umutlarla #Öğrenciaffı bekliyor
Afbekleyenöğrenci @Afbekleyen
#TorbaYasadaÖğrenciAffı sağlık sorunları nedeniyle bıraktığımız eğitimimize dönmek istiyoruz
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