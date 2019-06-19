Oğluyla aynı okuldan mezun oldu

Kütahya’da ilkokuldan sonra maddi imkânsızlıklar nedeniyle okula devam edemeyen ve motor tamircisi olan ancak gelişen teknolojiye de ayak uydurmak için okula başlama kararı alan 49 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz, yıllar sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık Öğretim Bölümü'nden oğlu ile birlikte mezun oldu.

‘EĞİTİMİMİ ÜÇ YILDA TAMAMLADIM’

İlkokulu bitirmesinin ardından başladığı esnaflıkta gelişen teknoloji ve teknikler karşısında kendisini eksik hissettiği için okula karar veren verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Yılmaz, "Zamanla gelişen teknoloji ve teknikler sonucunda kendimi eksik hissettim ve bende okuma istediği başladı. Biraz araştırmanın sonucunda eğitimin verildiği okula geldim ve uygulamalı olarak derslerimi aldım. Burada ayrıca gençlere, eğitimle birlikte mesleğin devam etmesi açısında bir örnek olsun diye düşündük ve üç yılda burada ki eğitimimi tamamladım ve mezun oldum. Aynı zamanda oğlum Oğuzhan ile birlikte aynı okuldan aynı sene birlikte mezun olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk sebebi. Hem kendi yaşımın hem de kendi gençlerin hissettiği duyguları yaşadım. Bunun ileride aynı düşüncede olan insanlara da tavsiye ederim çocuğunuzla birlikte mezun olmak güzel bir duygu” dedi.

‘BABAMLA GURUR DUYUYORUM’

Babasıyla birlikte aynı okuldan mezun olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Oğuzhan Yılmaz, “Babamla birlikte aynı okuldan mezun olmak çok mutluluk ve gurur verici bir durum benim için. Babamın içinde ki bu okuma aşkı ve hevesi beni de daha çok teşvik ediyor. Babamla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

‘İNSAN İSTERSE YAŞIN ÖNEMİ YOK’

Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka vardır diyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise şunları söyledi:

“İlerlemiş yaşına rağmen açık meslek lisesine gidip eğitim gören, hem ustalık belgesini, hem iş yeri açma belgesini hem de diplomasını alan Hasan Hüseyin Yılmaz bey ve oğlu Oğuzhan, okulumuzun bir başka bölümlerinden mezun oldu. Eğer insanlar isterlerse yaşın önemli olmadığını, açık meslek liselerinin açık liselerin toplumun her kesimine hizmet verdiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka var. Eğer insanlar isterlerse Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlüğü olarak insanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını hem örgün hem de yaygın eğitim vasıtasıyla cevap verebileceğimiz bir kapasiteye sahibiz.”