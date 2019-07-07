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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

OECD’nin anketi: Öğretmenlerle öğrencilerin arası iyi

OECD’nin beş yılda bir yayınladığı ‘Öğretme ve Öğrenme Uluslararası Anketi 2018’in (TALIS) ilk raporu açıklandı.

OECD’nin anketi: Öğretmenlerle öğrencilerin arası iyi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Anket kapsamında eğitimcilere profesyonel gelişim, öğretmen eğitimi, okul iklimi ve iş memnuniyeti gibi birçok konuda sorular yönetildi. Türkiye 200 ortaokulda görev yapan 4 bin öğretmen ve 196 okul müdürüyle ankete katıldı. Toplamda 48 ülkeden 260 bin eğitimcinin yer aldığı araştırmada Türkiye ile ilgili öne çıkan bulgular şöyle:

EĞİTİMCİLER DAHA GENÇ

- Eğitimcilerin yüzde 65’inin ilk kariyer tercihi öğretmenlik. OECD ortalamasında bu oran yüzde 67.

- Türkiye’de öğretmenler daha genç. OECD’de ortalama yaş 44’ü bulurken, Türkiye’de 36. Okul müdürlerindeyse Türkiye’deki ortalama 43, OECD’de ise 52.

- Kadın ve erkek eğitim yöneticileri arasında belirgin bir dengesizlik var. Öğretmenlerin yüzde 56’sı kadınken, bu oran okul müdürlüğünde yüzde 7 ile sınırlı.

- Ankete göre öğretmenlerin yüzde 93’ü öğrencileriyle iyi anlaşıyor. Müdürlerin yüzde 13’ü öğrencilerin arasında zorbalık ve baskı olduğunu söylüyor. Bu oran, OECD’de ise yüzde 14.

- Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 57’si zorlu problemlerle karşılaştıklarında öğrencilere kendi yöntemlerini denemelerine izin verdiklerini söylüyor. Bu, OECD’nin yüzde 45’lik ortalamasının üstünde. Yüzde 84’ü ise öğrencilerinin gelişimlerini rutin olarak takip ediyor ve anlık geri bildirimler veriyor. OECD’de bu oran yüzde 79’a geriliyor.

- Eğitimcilerin yüzde 79’u, diğerlerinin inovatif fikirlerini destekliyor ve hayata geçmesi için yardımcı olduğunu söylüyor. OECD’de de oran benzer, yüzde 78.

- Yüzde 24, mevcut okullarında öğretime başlarken resmi ya da özel bir eğitim programına alındığını dile getiriyor. OECD’de bu oran yüzde 42’ye ulaşıyor. Okul müdürlerinin yüzde 30’u yöneticilikle ilgili bir programı ya da kursu tamamlarken OECD’de bu oran yüzde 54.

- Eğitimcilerin yüzde 55’i sınıflarında çok kültürlülük nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlarla mücadele edebileceğini belirtiyor. OECD’de bu oran yüzde 67. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 18’i öğrencilerinin en az yüzde 10’unun Türkçe’den farklı bir anadile sahip olduğu sınıflarda çalışıyor.

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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