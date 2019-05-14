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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
14.05.2019 - 00:02, Son Güncelleme:/

OECD: Türkiye’de beş öğretmenden biri dijital beceride yetersiz

OECD’nin yeni yayımladığı ‘Dijital Beceriler 2019’ raporuna göre, Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 20’si, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda yetersiz.

OECD: Türkiye’de beş öğretmenden biri dijital beceride yetersiz
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

OECD, öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi için eğitim programlarının ele alınmasını öneriyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

TEKNOLOJİ KULLANMAK ZOR GELİYOR
Türkiye’de eğitimciler sıklıkla bilişim ve iletişim teknolojileri için gereken becerileri edinmek ve kullanmakta zorlanıyor. Öğretmenlerin yüzde 20’si teknoloji açısından gelişmiş çalışma ortamlarında problemleri çözmede zorluklar yaşıyor, düşük bir performans gösteriyor. Şili, Polonya, Rusya, Litvanya ve İsrail’de de bu oran Türkiye ile aynı düzeyde. Öğretmenlerin dijital becerilerinin en gelişmiş olduğu ülkeler ise her iki eğitimciden birinin yüksek performansa sahip olduğu Avustralya, Hollanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık.

HÜKÜMETLER ACİL ÖNLEM ALMALI
Hükümetlerin acil şekilde ülkelerinde yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirmek için güncel eğitim politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Dijital dünya gelişirken, birçok ülke bu konuda geride kalmayı sürdürüyor. Japonya ve Güney Kore gibi yetişkinlerin dijital becerilerde yüksek performanslı olduğu ülkelerde bile bazı gruplar istenilen seviyeleri yakalayamıyor. Türkiye, Şili, İtalya, Litvanya ve Slovakya’da dijital becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesinde sık sık sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle OECD ülkelerinin kimseyi geride bırakmayacak şekilde hayat boyu öğrenme imkânlarını geliştirmesi gerekiyor. m Önder ÖNDEŞ

EĞİTİMCİLERE DESTEK VERİLMELİ
Raporda, dijital becerileri edinmeleri ve eksikliklerinin giderilmesi için okullarda öğretmenlere destek sağlanması öneriliyor. Eğitimcilerin bu desteği alamazsa teknolojiyi kullanarak öğrencilerinin gelişimlerine yeterince katkıda bulunamayacağı vurgulanıyor. Ülkelerin öğretmen eğitim programlarını bu yaklaşımla ele alması tavsiye ediliyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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