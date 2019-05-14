OECD: Türkiye’de beş öğretmenden biri dijital beceride yetersiz
OECD’nin yeni yayımladığı ‘Dijital Beceriler 2019’ raporuna göre, Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 20’si, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda yetersiz.
OECD, öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi için eğitim programlarının ele alınmasını öneriyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
TEKNOLOJİ KULLANMAK ZOR GELİYOR
Türkiye’de eğitimciler sıklıkla bilişim ve iletişim teknolojileri için gereken becerileri edinmek ve kullanmakta zorlanıyor. Öğretmenlerin yüzde 20’si teknoloji açısından gelişmiş çalışma ortamlarında problemleri çözmede zorluklar yaşıyor, düşük bir performans gösteriyor. Şili, Polonya, Rusya, Litvanya ve İsrail’de de bu oran Türkiye ile aynı düzeyde. Öğretmenlerin dijital becerilerinin en gelişmiş olduğu ülkeler ise her iki eğitimciden birinin yüksek performansa sahip olduğu Avustralya, Hollanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık.
HÜKÜMETLER ACİL ÖNLEM ALMALI
Hükümetlerin acil şekilde ülkelerinde yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirmek için güncel eğitim politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Dijital dünya gelişirken, birçok ülke bu konuda geride kalmayı sürdürüyor. Japonya ve Güney Kore gibi yetişkinlerin dijital becerilerde yüksek performanslı olduğu ülkelerde bile bazı gruplar istenilen seviyeleri yakalayamıyor. Türkiye, Şili, İtalya, Litvanya ve Slovakya’da dijital becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesinde sık sık sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle OECD ülkelerinin kimseyi geride bırakmayacak şekilde hayat boyu öğrenme imkânlarını geliştirmesi gerekiyor. m Önder ÖNDEŞ
EĞİTİMCİLERE DESTEK VERİLMELİ
Raporda, dijital becerileri edinmeleri ve eksikliklerinin giderilmesi için okullarda öğretmenlere destek sağlanması öneriliyor. Eğitimcilerin bu desteği alamazsa teknolojiyi kullanarak öğrencilerinin gelişimlerine yeterince katkıda bulunamayacağı vurgulanıyor. Ülkelerin öğretmen eğitim programlarını bu yaklaşımla ele alması tavsiye ediliyor.
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