OECD raporu: Gençler son 15 yılda tembel

Raporda, organizasyonun 35 üye ülkesinde, 2000-2016 yılları arasında gençlerin fiziksel aktiviteleri güncel verilerle değerlendirildi. Sonuçta, günümüz gençlerinin 15 yıl öncesine göre daha az fiziksel aktivitede bulunduğu tespit edilirken, kilo almaya daha yatkın bir neslin ortaya çıktığı vurgulandı. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:



FAST FOOD’DA BÜYÜK ARTIŞ

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre OECD ülkelerinde gençlerin yüzde 81.64’ü, günde 60 dakikanın altında fiziksel aktivitede bulunuyor. ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar, ortaöğretim (lise) düzeyinde beden eğitimi aktivitelerine katılımda düşüş yaşandığını gösteriyor. PISA 2015’te elde edilen veriler de bu trendi onaylıyor.



Son birkaç 10 yıla bakıldığında, gençlerin beslenme alışkanlıklarındaki değişim göze çarpıyor. Fast food, atıştırmalıklar ve şekerli içeceklerin tüketiminde büyük bir artış var.



ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİNDE BİLİNÇLİ

Gençler arasında aşırı kiloluluk ve obezite de geçen 15 yılda arttı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010-2014 yılları arasında OECD ülkelerinde yaptığı bir araştırma, Vücut Kitle Endeksi’nin hem erkek hem de kadınlarda yükseldiğini gösterdi.



Günümüz gençliği alkol ve tütün ürünleri kullanımında, 2000 yılındaki gençlere göre daha iyi bir konumda. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005-2010 yıllarını kapsayan analizine göre, 15-18 yaş grubunda haftalık alkol tüketimi erkeklerde yüzde 4.31; kadınlarda ise yüzde 3.07 azaldı. Tütün ürünleri kullanımında da benzer bir düşüş yaşandı. OECD ülkelerinde 15 yaş ve üzerindeki gençlerin yüzde 25’i tütün mamulleri tüketiyor.