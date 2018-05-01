OECD: Depresyonun ilacı eğitim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOECD: Depresyonun ilacı eğitim
GeriEğitim OECD: Depresyonun ilacı eğitim
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Önder ÖNDEŞ
01.05.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

OECD: Depresyonun ilacı eğitim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OECD: Depresyonun ilacı eğitim

OECD’nin yeni raporuna göre eğitim seviyesi arttıkça depresyon riski azalıyor. Kadınlar depresyona daha meyilli. Türkiye ise OECD ülkeleri arasında en kaygılı üniversite mezunlarının olduğu ülkelerden biri.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ‘Eğitimle Depresyonun İlişkisi Nasıl?’ raporunu yayınladı. Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkede 25-64 yaş arasındakilerle yaptığı anket verilerinden faydalanılan rapora göre, eğitimli insanlar daha az depresyon yaşıyor. Finlandiya ve İsveç hariç, ülkelerin hepsinde en depresif grup ise ilkokul ve ortaokul mezunları. İşte rapordan öne çıkan bazı başlıklar:

ÜNİVERSİTELİLERDE DÜŞÜK

Eğitim seviyesi arttıkça depresyon da geriliyor. Ülkelerin neredeyse hepsinde en kaygılı grup ilkokul ve ortaokul mezunları, onu lise ve üniversite eğitimini tamamlayanlar takip ediyor. Ancak istisnalar da var. İskandinav ülkelerinden Finlandiya ve İsveç’te ilkokul, ortaokul ve lise mezunları benzer oranlarda depresyondan muzdarip. Tüm ülkelerde, üniversite mezunlarında bu risk biraz daha düşüyor.

Eğitim seviyelerine göre depresyon düzeyinin değişmesinde en önemli etkenlerden birinin istihdam olduğu belirtiliyor. İşsizlik, az eğitimliler için daha büyük bir problem. Bu da kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Ancak depresyon, eğitimin aksamasına da neden olabiliyor. Depresyona yatkın kişilerin eğitimlerini yarıda bırakma riski artıyor.

KADINLAR ÖNDE

OECD ülkelerinin hepsinde ve tüm eğitim düzeylerinde kadınlar erkeklere göre daha depresif. Ancak kadınlarda eğitim seviyesi arttıkça, bu oran erkeklere göre çok daha hızlı düşüyor.

Türkiye; İrlanda, İzlanda, Almanya, Avustralya, İsveç ve Finlandiya ile birlikte üniversite mezunlarının en fazla oranda depresyon yaşadığı ülkelerden biri. Ancak Türkiye’de eğitim seviyesi ile depresyon düzeyi arasındaki ilişki, çoğu OECD ülkesine göre çok fark yaratmıyor.

ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENİYORLAR

m Prof. Dr. Nuray Karancı (ODTÜ Psikoloji Bölümü): Eğitim, insanları zorluklarla başa çıkma konusunda donatıyor. Özgüven, özsaygı, dengeli iletişim becerilerini geliştirebiliyor. Raporda istihdamın olumlu etkilerine de dikkat çekiliyor. İstihdam, maddi kaynak ve sosyal destek ağlarını besleyerek depresyondan korunmada önemli bir işleve sahip. Araştırma, katılımcıların öz-bildirimlerine göre yapılmış. Bazı kültürlerde depresyon yaşadığını söylemek bir zayıflık olarak algılandığından tek yöntemle toplanan verilerin güvenilirlikleri sorugulanabilir.

m Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu (Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü): Risk içinde yaşayan çocukların eğitim sisteminden erken kopması ya da başarısızlık yaşaması, hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Eğitim düzeyi arttıkça kişilerin yetişkin hayatlarında seçim yapma olanakları artabilir. Daha donanımlı, daha çok seçenek arasından tercih yapabilenler yüksek stres de yaşasa, depresyona daha dayanıklı, daha iyi başedebilen kişiler olabiliyorlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

OECD: Depresyonun ilacı eğitim

Video dijital devrimin yakıtı

Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz

KPSS başvurusu ne zaman yapılır? 2018 KPSS sınav takvimi