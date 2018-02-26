OECD 2030 için uyardı: Çocukları geleceğin işlerine hazırlayın

Rapordan öne çıkan tespitler şöyle:

‘Geleceğe hazır bir eğitim’i herkese sağlamak için okul, aile, yerel yönetimler, üniversiteler bir arada hareket etmeli.

2018’in çocukları, 2030’da birer genç yetişkin olacak. Okullar, henüz ortaya çıkmamış işlere gençleri hazırlamalı.

Geleceğin belirsizliğine karşı öğrenciler merak, hayal gücü ve mücadeleci yönlerini geliştirmeli. Başkalarının düşünce, perspektif ve değerlerine saygı göstererek katkıda da bulunmalı.

Ülkeler, “Öğrencilerin geleceği şekillendirmek için hangi beceri, bilgi ve değerlere ihtiyacı var?” ve “Nasıl bir eğitim sistemi bunların geliştirilmesini sağlar?” sorularına yanıt bulmalı.

Eğitim, sürdürülebilir geleceğin oluşmasına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve değerlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu yüzden öğrencileri şimdiki dünyadan daha fazlasına hazırlamalı.

Öğretim programları geliştirilirken aile, okul, işveren gibi paydaşlar arasında birliktelik sağlanmalı, yoksa çocuklar olumsuz etkilenir. Paydaşların öğrencilerden beklentileri uyuşmazsa, onlarda büyük baskı yaratabilir. Çocuklar, anahtar kavramlar üzerinde çalışmak için yeterli zaman bulamaz, yeteri kadar uyuyamaz, arkadaş edinemez ve egzersiz yapamaz. O nedenle ‘daha fazla çalışma saati’nden, ‘kaliteli öğrenme zamanı’ anlayışına geçilmeli.