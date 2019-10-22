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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Ödüllü eğitimci Paul Collard: Başarı için ısrar şart

Yaratıcı Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı, ödüllü eğitimci Paul Collard, gençlerin mesleklerinde başarılı olmak için beş beceriye ihtiyacı olduğunu söylüyor: Merak, ısrar, yaratıcılık, disiplin ve işbirlikçilik. Oluşturduğu program dünyada yüzlerce okulda uygulanan eğitimciye göre, bu becerilerin geliştirilmesi için öğretmenlere büyük görev düşüyor.

Ödüllü eğitimci Paul Collard: Başarı için ısrar şart
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Paul Collard, İngiltere merkezli Yaratıcı Kültür ve Eğitim Derneği’nin başkanı. Geliştirdiği ‘Yaratıcı Ortaklık’ programı, dünyada her yıl 3 bin okulda uygulanıyor. Bu programla 2011’de Eğitim İnovasyonları Dünya Zirvesi’nde ödüle layık görülen Collard, gelecek yıllarda yaratıcılık kadar, ısrarcı ve disiplinli olma becerilerinin de öne çıkacağını söylüyor. Ona göre, çocuklara değişime nasıl uyum sağlayacakları öğretilmeli. Ayrıca gençlerin iş arayanlar değil, bunu yaratanlar olmaları gerektiğini belirtiyor. Paul Collard ile Sabancı Vakfı’nın 10’uncu Filantropi Semineri sonrasında buluştuk. Gelecekte öne çıkacak beceriler ve gençlerin buna nasıl hazırlanabileceğini konuştuk:

DEĞİŞİMİ BİLENLERİN ŞANSI VAR
“Bugün dünya iş arayanların değil, bunu yaratanların peşinde. İşler çok hızlı değişiyor. Bu nedenle ihtiyacımız olan teknik bilginin okullarda öğretilmesi neredeyse imkânsız. Günümüzün işleri 30 yıl öncesinden çok farklı, ilerideki 10 yılda daha da değişecek. Bu hızlı değişime nasıl ayak uyduracağımızı bilmemiz gerekiyor. İş yaratabilenler, bu dönüşümle nasıl baş edebileceğini öğrenenlerden çıkacak.

İŞBİRLİĞİ ANAHTAR NİTELİĞİNDE
Gelecek 10 yılda hangi meslekler öne çıkacak, tahmin etmek zor. Fakat bu mesleklerde hangi yaratıcı becerilere ihtiyaç olacağını söyleyebilirim. Bunları kısaca ‘yaratıcı zihin alışkanlıkları’ olarak tanımlayabiliriz. Bunlar; merak, ısrar, yaratıcılık, disiplin ve işbirlikçilik. Onlar da aralarında toplamda 15 yola ayrılıyor. Herkes en çok yaratıcılık üzerinde duruyor. Bence ısrarcılık göz ardı edilmemeli. Çünkü birçok harika, yaratıcı fikriniz olabilir. Ancak çok kolay vazgeçiyorsanız, bir anlamı olmayacak. Yaratıcı birçok başarılı iş insanı, sanatçı ve girişimciye baktığınızda, yaratıcılık kadar ısrarcılığı da görürsünüz. Günümüzde işbirliği de anahtar önemde. Diğer insanlarla etkili işbirliği yapabilmek, iş dünyasının merkezinde yer alıyor. Bunu başaramazsınız, iş bulma şansınız şimdi olduğu gibi gelecekte de düşük.

Bu becerilerin okullarda geliştirilmesi için öğretmenlerin nasıl öğrettiklerine odaklanılmalı. Bunun için öğretmen eğitimi ele alınmalı. Türkiye’de öğretmenlerle bir araya geldim. Hepsi gerçekten harika. Şunu görüyorum, iyi öğretmen daha da iyi olmak için eğitim almak, yeni şeyler öğrenmek istiyor. Kötü bir öğretmen bu konuda mesafeli oluyor ve eğitimlerden endişe duyuyor.”

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ
- ‘Yaratıcı Ortaklık’ programı, 2002’de ortaya çıktı. Her yıl dünyada yaklaşık 3 bin okulda uygulanıyor. Çocukların başarı ve öğrenme tutkularının artmasını hedefliyoruz. Öğrencilere daha fazla imkân olduğunu göstermek istiyoruz. Bunun için binlerce inovasyon destekleniyor, okul ve yaratıcı profesyoneller arasında işbirliği kuruluyor. Sanatçı, mimar, multimedya geliştiricileri ve bilim insanları öğrencilerle buluşuyor. Onları dinliyor ve yeni projelerin ortaya çıkması için ilham veriyor. Ayrıca öğretmenler, bu özel profesyonellerle hem sınıflarda hem de çeşitli atölyelerde bir araya geliyor, eğitim görüyor. Bunu Türkiye’deki okullara taşımak kolay. Ancak nitelikli profesyonelleri eğitim ortamlarına katmak için yatırım gerekiyor. Almanya’dan Pakistan’a birçok okulda bu yapılabiliyor. Vakıf olarak dünyayı değiştirmeyi arzuluyoruz. Türkiye’de de programın uygulanması için destek olmayı isteriz.

KENDİNİZE İNANIN
- Bağımsız fikirli, bilgileri eleştirel değerlendirebilen, problemlerin üstesinden gelebilmek için kendisine inanan, daha iyi bir gelecek inşa etmek için gerekli hayal gücüne sahip biriyseniz, geleceğe hazırsınız demektir.

TESTLERİN BECERİLERİN GELİŞMESİNE KATKISI YOK
OECD’nin, ‘İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Becerileri’ raporunda Türkiye son sırada. Sizce neden?
Şu çok net: İşbirliğine dayalı problem çözme becerilerinizin gelişmesi ancak erken yaştan itibaren yapılan çok sayıdaki pratikle mümkün. Okulda, öğretmen size her şeyi öğretiyor ve sonra bunu sınavda kâğıda yazmanızı bekliyorsa, takım çalışması becerilerinin gelişmesi zor. Türkiye’de eğitim sistemini çok iyi bilmiyorum. Ama bu becerilerdeki zayıflığın eğitim sisteminden kaynakladığına eminim. Türkiye’de sınavlar test üzerine kurulu. Fakat biz bu testleri yemek yaparken ve kıyafet dikerken kullanıyor muyuz? Testlerin bu tür becerilerin gelişmesine katkısı yok.

ONLAR İÇİN DOĞRU YAZILIMLARI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ
- Beynimizde yönetim fonksiyonlarını düzenleyen bir bölüm var. Burada vücudumuz, duygularımız ve sosyal ilişkilerimiz düzenleniyor. Bir bilgisayar alınca Windows 7 gibi bir işletim sistemiyle gelir, onun sayesinde yazılımlar yükleyebilirsiniz. Eğer kötü işletim sisteminiz varsa, yazılımlar çalışmaz. Beynimizdeki yönetim fonksiyonları, işletim sistemimiz. Okula başlayan çocukların bazılarının iyi bir yönetim fonksiyonu varken, kimisinin yok. Okul çocuklara matematik, fizik, okuma gibi yazılımlar yüklemeye çalışıyor. Eğer işletim sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, yazılımlar da iyi işlemiyor ya da hiç yüklenmiyor. Biz çocuklar için doğru yazılımları bulmaya çalışıyoruz. Onların yaratıcılıklarını destekliyoruz, başarı da bu şekilde geliyor.

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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