ODTÜ’ye 34 akademisyen alınacak
ODTÜ’nün çeşitli fakültelerindeki profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına toplam 34 akademisyen alınacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Fen Edebiyat, Mimarlık, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Eğitim fakülteleri ile Enformatik Enstitüsü’nün çeşitli bölümlerine 12 profesör, 16 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 34 akademisyen alınacak. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, adayların 15 gün içinde istenen belgelerle birlikte üniversiteye başvurması gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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