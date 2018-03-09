‘ODTÜsanat19’ başlıyor

Verşan Kök, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanında üstlendiği öncü bir rolü olduğunu, bunların yanı sıra sanat ve kültüre bakışlarını da Mustafa Kemal Atatürk'ün "Medeniyet şahikasının merdiveni sanattır." anlayışı çerçevesinde şekillendirdiklerini söyledi.

Üniversitedeki Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün öğrencileri sanat ile buluşturmada önemli rol üstlendiğini belirten Kök, bölümün öğrencilere müzikten plastik sanatlara kadar birçok alanda ders alma olanağı sağladığını belirtti.

Her dönem yaklaşık 4 bin öğrencinin bu tür seçmeli derslerden yararlandığını anlatan Kök, aynı zamanda bu alanlardaki öğrenci topluluğunun etkinliklerinin üniversitenin çeşitli ortamlarında sergilendiğini söyledi.

Kök, "ODTÜsanat'ın bu yıl 19'uncusunu yapıyoruz, yaklaşık 1 ay sürecek. Plastik sanatlardan sinemaya, tiyatrodan müziğe çok zengin bir programımız var. Açılış törenini 9 Mart akşamı yapacağımız sanat programımız 7 Nisan'a kadar sürecek" dedi.

Açılış konserinin de 10 Mart’ta Kenan Doğulu ile yapılacağını anlatan Kök, bu süreçte dünyaca ünlü keman sanatçı Suna Kan ile de söyleşi gerçekleştirileceğine işaret etti.

Mehmet Turgut'un fotoğraf çalıştayının 22 Mart'ta sanatseverlerle buluşacağını söyleyen Kök, şöyle devam etti:

"Ankara Devlet Tiyatrosunun '7 Kocalı Hürmüz' oyunu Dünya Tiyatrolar Günü'nde ücretsiz gösterilecek. Gencay Gürün'ün yönettiği Can Gürzap, Cihan Ünal ve Mutlu Güney’in rol aldıkları 'Sanat' adlı oyun 30 Mart'ta izlenebilecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi de 18 Mart'ta Doğan Çelik'in yönettiği müzikal komedi 'Bir Tenor Aranıyor' ile ODTÜsanat19 programında yer alıyor. Gelirlerin tümü ODTÜ Öğrenci Burs Fonu'na aktarılacak. Bugüne kadarki tüm etkinliklerin uluslararası boyutu da var. Bu yıl Avusturalya, İtalya, Kolombiya, Hollanda ve Ekvador büyükelçilikleri sahne performansları, filmler ve atölyelerle etkinliğe katkı sağladı. Gerçekleştirilecek etkinliklerin bir ay boyunca Ankara'ya yeni bir ortam, yeni bir hava katacağına inanıyoruz."