ODTÜ'lü öğrenciler için kısa film yarışması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) tarafından düzenlenen ‘Benim ODTÜM Kısa Film ve Video Yarışması’nda, öğrenciler, çektikleri kısa film ve videolarla kendi gözlerinden üniversitelerini anlatacak.

Öğrenciler, daha önce ulusal veya uluslararası yarışmaya katıldıkları eserlerle de başvuruda bulunabilecek.

Tür sınırlamasının olmadığı yarışmaya 27 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ödül töreni, 18 Mayıs'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Dereceye giren eserlere ODTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek ödüller verilecek.

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