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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.05.2019 - 13:07, Son Güncelleme:/

ODTÜ'de matematik ve mühendislik uygulama laboratuvarı

ODTÜ'de, LEGO Education ve Teknokta’nın iş birliğiyle Maker Space ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı açıldı.

ODTÜ'de matematik ve mühendislik uygulama laboratuvarı
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), Maker Space ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Laboratuvarı hizmete sunuldu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan, geleceğin eğitim modelinin öğrencilere ve eğitimcilere ulaştırılmasında liderlik etmeyi amaçladıklarını söyledi. LEGO Education tarafından 100’den fazla ülkede uygulanan modelle öğrencilerin hayatı deneyimleyerek, uygulayarak ve yaşayarak öğreneceğini belirten Rektör Kök, "Çocuklarımız fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarını tecrübe ederek öğrenecek. Bilgi-işlemsel ve tasarım odaklı düşünme yetilerini ve dijital okuryazarlık becerilerini STEM yaklaşımıyla geliştirecek" dedi.

LEGO Education Asya, Okyanusya ve Afrika Direktörü Villy Outzen de çocuklara STEM eğitimini eğlenceli vermeyi, öğrencilerin ve öğretmenlerin özgüvenini artırmayı hedeflediklerini belirtti. 20 yıllık bir süreçte bilinen iş tanımlarının değişeceğini ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını söyleyen Outzen, şöyle konuştu:
"Gelecekteki mesleklerin yüzde 80’i fen ve matematik temelli olacak. Günümüzdeki öğrencilerin yüzde 65’i henüz var olmayan işlerde çalışacak. STEM alanındaki mesleklerin yüzde 71’i ise bilgi işlem alanında olacak. Bu nedenle eğitim sistemlerini teknolojiye çabuk uyum sağlayan ve kendini sürekli geliştiren bir sisteme oturtmamız gerek."

Konuşmaların ardından ODTÜ Rektörü Verşan, LEGO Education Direktörü Outzen, Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri Genel Müdürü Fatma Bezek ve beraberindekiler, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki Maker Space alanının ve BİLTEMM Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.

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