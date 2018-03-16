ODTÜ, bilimi ‘kafe’lere taşıyor… Sekizinci etkinlik için sıra İstanbul’da

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 8’incisini düzenleyeceği ‘Bilim Kafe’de, Türkiye’de alanında tanınan ODTÜ’lü akademisyenler çeşitli şehirlerde bilim meraklılarıyla bir araya geliyor. Şu ana kadar Mersin, Gaziantep ve Eskişehir gibi 7 ilde yapılan buluşmaların 8’incisi 16 Mart saat 20.00’de İstanbul’da Türk Alman Kitapevi ve Kafe’de düzenlenecek. Programın konusu son dönemlerin en çok merak edilen alanlarından biri olan yapay zeka, başlığıysa ‘Bu Yapay Zeka da Çok Olmuyor mu?’

AKILLARDA KALAN SORULARI YANITLAYACAĞIM

Bilim Kafe’nin 8’inci buluşmasından önce yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin, “ Yapay zeka, bugünü olduğu gibi geleceğimizi de şekillendiren bir teknoloji. Programımızda bu alanın gelişimi ve gelecekte nasıl bir dünyanın bizi beklediği hakkında konuşacağız. Katılımcılarımızın akıllarına takılan soruları yanıtlayacağım” diye konuştu.

GENÇLERİN İLGİSİNİ BİLİME ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ODTÜ Rektör Danışmanı ve ODTÜ Bilim İletişimi Grubu (BİG) Koordinatörü Doç. Dr. Eren Kalay ise üniversite olarak bilimin toplumun her kesimine ulaşması için çalıştıklarına dikkat çekti. Kalay, Bilim Kafe’nin bu açıdan çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“ODTÜ, bilim iletişimine çok önem veriyor. Bilimin toplumun her kesimine ulaşması için çalışıyoruz. Geçen yıllarda düzenlediğimiz bilim festivallerine toplamda 30 bine yakın ziyaretçi katıldı. Gençlere, eğitim ve araştırmadan bahsedeceksiniz, ‘Üniversitemizde şu kadar fakülte var’ demenin bir anlamı yok. Önemli olan onların ilgisini yapılan bilimsel araştırmalara çekmek. Genç bilim meraklılarına etkinliklerimizde ‘Gelin bize katılın’ diyoruz. Bilim İletişimi Grubu, bu nedenle çok önemli bir yerde duruyor ve gelecek yıllarda da bunun için çalışmaya devam edeceğiz.”

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜMİST) Başkanı Yener Aydın da dernek olarak, üniversitenin bu alandaki projelerine destek verdiklerini söyledi.

YRD. DOÇ. DR. ŞEYDA ERTEKİN KİMDİR?

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. ODTÜ-BİLTİR Merkezi Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 Platformu Koordinatörü olarak ODTÜ’nün dijital dönüşüm çalışmalarına yön veriyor. Aynı zamanda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) araştırmacı bilim insanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Ertekin, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden lisans derecesini aldıktan sonra bir süre Aselsan’da savunma sanayi projelerinde çalıştı. Penn State Üniversitesi’nden doktora derecesini ‘en iyi tez ödülü’ ile aldı. MIT’de yürüttüğü çalışmaları MIT Intelligence Initiative’den burs fonlarıyla desteklenen ilk araştırmacılardan. Doktora sırasında, NEC Araştırma Laboratuvarları’nda çalışan başarılı bilim insanı, çok kullanılan açık kaynak yapay zeka algoritmalarına ve yazılımlarına imza attı.

Halen MIT ve ODTÜ’de, yapay zeka bilimi ve teknolojileriyle özellikle enerji, endüstri 4.0 ve nesnelerin alanlarında akıllı sistemler projelerini yönetiyor.

PROGRAMLA İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN