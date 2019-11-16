ODTÜ, 94 milyon liralık projenin bilim ortağı oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri, son iki yılda savunma sanayi ağırlıklı 94 milyon lira tutarındaki 242 projeyle sanayiye yeni ürünlerin kazandırılmasına katkı verecek bilimsel araştırmaya imza attı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitelerinin sanayiyle işbirliğinin son dönemde giderek arttığını söyledi.

‘52 PROJE SANAYİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ'

2018'de üniversitelerinde yürütülen 55 projenin TÜBİTAK, KOSGEB ve AB tarafından fonlandığını belirten Kök, şöyle konuştu:

“Bunun dışında 163 proje de tamamen sanayi tarafından finanse edildi. Üniversitemizde son iki yılda gerçekleştirilen projelerin toplam bütçesi 71 milyon 169 bin 730 lira oldu. 2019 yılının ilk altı ayında ise, 27 proje ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından fonlandı, 52 projeyse tamamen sanayi tarafından finanse edildi. Gerçekleştirilen bu 242 projenin toplam bütçesi 94 milyon 422 bin 114 lira oldu.

ODTÜ'LÜLER SAVUNMA SANAYİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Bu süreçte üniversitemizde yürütülen projeler arasında savunma sanayi için önemli işbirlikleri geliştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından çok farklı projeler fonlandı. Savunma sanayi için büyük önem arz eden kızılötesi kamera sistemlerinin en önemli alt bileşeni olan kızılötesi dedektör takımlarının yerli ve milli üretilmesi için ‘Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR)’ projesi, SSB önderliğinde devam ediyor. SSB tarafından fonlanan diğer bir proje de ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ OGAM) tarafından yürütülen ‘Y3’ projesi. Bu projeyle görüntülerden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında var olan yetenek ve birikimler, adil ve hassas bir şekilde ölçülmesi hedefleniyor. TÜBİTAK'ın ‘2244 Sanayi Doktora Programı’ kapsamında ODTÜ ile yedi sanayi kuruluşu ortaklığında 47 doktora öğrencisi desteklenmeye hak kazandı.

ÖĞRENCİLERİN UÇAĞINA YÖK ÖDÜLÜ

Üniversitemiz TUSAŞ ortaklığında yürüttüğü Çok Hafif Uçak (Very-Light Aircraft VLA) Tasarım ve Geliştirme Projesi ile YÖK'ün üniversite-sanayi işbirliği ödülünü almaya hak kazandı. TUSAŞ mühendislerinin kılavuzluğunda üniversite öğrencileri tarafından VLA tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenen projeyle havacılık alanında uzman gençler yetiştiriliyor. Projeye havacılık ve uzay, elektrik elektronik, makine, endüstri ve tasarım bölümlerinden 11 öğretim üyesi ve 83 öğrencimiz yer alıyor. Öğrencilerin birlikte sorun çözme, işbirliği ve iletişim becerilerinin güçlenmesini sağlayan bu projeyle genç mühendislerin sanayiye hızla adapte olmaları mümkün. VLA kategorisindeki prototip uçağın tasarlanmasına geçen yıl başlandı ve 2018 yılı sonunda tasarım fazı tamamlandı. Projenin ikinci fazında ise TUSAŞ olanaklarıyla üretim, montaj ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı.

5G VADİSİ İÇİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLİYOR

Dijital dönüşüm ve 5G gibi alanlarda ileri teknolojilerin desteklenebilmesi için sanayi ve akademi bir araya gelerek çalışmalar yürütüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleriyle operatör şirketlerin katılımıyla imzalanan 5G Vadisi Açık Test Sahası Protokolü ile doktora çalışmalarını yürüten öğrencilerin burslarının servis sağlayıcılar tarafından fonlanması sağlandı. Bu kapsamda, üç ODTÜ yüksek lisans öğrencisine burs verildi.”